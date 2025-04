Juicio por la muerte de Maradona: en una jornada con carga emocional, declara Dalma

Este martes continúa el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona con una audiencia relevante y -probablemente- con una importante carga emocional ya que declarará como testigo su hija mayor Dalma y parte querellante de la causa. Si bien la jornada inicia durante la mañana en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, pero su testimonio está previsto para las 13 hs. Por su parte, en las primeras horas, habrá otros testigos frente a los magistrados que analizan la situación de siete profesionales de salud imputados por el delito de "homicidio con dolo eventual". También declarará el abogado y amigo, Víctor Stinfale.

Dalma es una de las principales en apuntar contra los médicos que atendieron a su papá. "Me mentiste en la cara. Me dijiste: 'Quedate tranquila, tu papá está bien'. Mínimo, no te rías", señaló en relación al neurocirujano Leopoldo Luque. En varias ocasiones, también cargo contra la falta de profesionalidad de la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

Asimismo recordó que mientras a la familia le aseguraban que no había ningún peligro en relación a la salud de Diego, en los chats filtrados se observan frases muy fuertes (NdR: "Dejalo acá, que se cague muriendo", dice una de dichas conversaciones que forman parte del expediente judicial). "Por suerte no estoy inventando nada. Aunque lamentablemente, ojalá no hubiéramos tenido razón porque mi papá estaría acá hoy", dijo entre lágrimas.

Luego de las declaraciones de otros familiares -su hija Jana, su ex Verónica Ojeda y sus hermanas Rita, Ana y Claudia-, el abogado defensor de Dalma, Fernando Burlando, adelantó que la hija mayor de Diego hablará de los cambios durante la internación domiciliaria. "Diego experimentó cambios en su cuerpo en los días de internación domiciliaria en San Andrés", denunció.

“Mi papá no estaba bien, veía el deterioro en su salud, lo veía muy anestesiado, muy medicado aproximadamente seis meses para atrás”, dijo ante los fiscales durante la instrucción de la causa, hace más de dos años. A su vez, remarcó en su momento que les prometieron una "internación domiciliaria seria" y remarcó que "en un principio, había enfermeros que cambiaban cada 8 horas" pero luego el parámetro horario se extendió. "Nunca pude ver a mi papá en el Barrio San Andrés porque no me dejaban entrar", apuntó.

Leopoldo Luque fue uno de los principales apuntados por Dalma en cada declaración que brindó, ya sea ante los fiscales como también ante los medios. “Era su médico de cabecera aproximadamente hacía dos o tres años. Supuestamente se encargaba de todo pero muchas veces lo escuché decir que mi papá era un paciente difícil. Cuando nosotros nos enteramos de que no era un medico clínico, buscamos ayuda de algún médico clínico. Él decía que durante este tiempo le había querido conseguir uno, pero nunca pudo conseguirlo”, apuntó.

Durante la misma jornada, declarará el abogado Víctor Stinfale, muy cercano y con un estrecho vínculo de amistad con el Diez.

Giannina cruzó a Cosachov: "Ironía"

Giannina Maradona, hija del astro, apuntó duramente contra la psiquiatra de Diego Maradona luego de que se filtraran nuevos chats entre la profesional y el psicólogo Díaz, donde admite haber tenido relaciones sexuales con el exjugador durante su internación domiciliaria en San Andrés.

“En este chat, los profesionales de la salud dialogan por Whatsapp irónicamente en relación al tema. Pero no es verdad que ella mantuvo una relación personal por fuera de lo profesional”, aseguró el defensor de Cosachov como justificación. "Ironía es que sigas ejerciendo... Qué dolor de panza me dan", publicó en su Instagram.

Noticia en desarrollo...