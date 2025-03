El abogado de Ojeda, sobre la muerte de Maradona: “Agonizó durante 12 horas”

Este martes por la mañana se dio inicio a la tercera audiencia por el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en una jornada que será clave con el comienzo de las declaraciones testimoniales. Cabe señalar que los primeros testigos citados no están relacionados con el entorno familiar sino que se trata de funcionarios de la Policía que arribaron a la casa ubicada en el barrio San Andrés, partido de Tigre. Los abogados dialogaron con la prensa y aseguraron que será una jornada "muy fuerte" por los detalles escabrosos que se darán a conocer. "La agonía de Diego fue de 12 horas", apuntaron.

Pasadas las 11.30, la Fiscalía propuso un cuarto testigo para la jornada: un policía que ya estaba en el listado pero que no tenía fecha para declarar este martes, sino varias semanas más tarde. A partir de ello, se dio una serie de cruces con los abogados defensores ya que creen que "podría perjudicar" a algunos acusados; por lo que se llamó a un cuarto intermedio.

El oficial Lucas Farías y los comisarios Lucas Borge y Leonardo Mendoza fueron los primeros en ingresar a la vivienda y serán los primeros en hablar ante el Tribunal de San Isidro. Tanto los abogados querellantes como la Fiscalía, encabezada por Cosme Irribarren y Patricio Ferrari, señalan que los relatos de los efectivos son fundamentales y podrán ofrecer la versión "más pura" para entender qué ocurrió con Diego. El objetivo es claro: entender y esclarecer cómo encontraron al exfutbolista esa fatídica mañana.

"Quienes vienen hoy son las primeras personas que concurrieron a la Casa del Horror. Vamos a hacer uso de la maqueta que muestra las condiciones en las que se encontraba Diego viviendo, si era un lugar apropiado para una internación domiciliaria, con cuidados domiciliarios y demás. Era la casa de un acumulador, como estaba preparada y no una persona que merecía cuidados serios", expresó Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona. "Hay una gran incongruencia entre lo que manifiestan quienes estaban en el inmueble y lo que realmente ocurrió. Vamos a ver si hoy se puede aclarar", sumó.

En esa línea, Mario Baudry -abogado de Verónica Ojeda- también habló con la prensa y señaló que Diego "estaba abandonado" en el domicilio; algo que quedará reflejado en imágenes, videos y declaraciones. "Van a tomar conocimiento, van a ver lo que sufrió y padeció... Van a entender lo que nosotros vimos, para muchos va a ser muy fuerte", alertó el letrado.

"La defensa dice que los médicos son buenos... Ustedes vieron a Diego, no necesito explicarles. Cualquiera de ustedes ha tenido un familiar enfermo, esa hinchazón no se produce en cinco horas después del fallecimiento. La hora de muerte no está determinada; para nosotros no murió a las 12:30, sino antes, un tiempo largo antes. La agonía de Diego fue de 12 horas. En el expediente, en los mensajes que los médicos se mandan entre ellos 7 días antes de su muerte, hablan de que está muy hinchado... Que le van a explotar los ojos y Luque responde que lo dejen dormir porque está cansado. Durante ese tiempo, Luque y Cosachov impidieron que los otros médicos o la familia lo vieran", lanzó.

Burlando, por su parte, confirmó que ni Dalma ni Giannina asistirán a las jornadas; al menos hasta que las partes declaren ya que "es muy duro para ellas" atravesar el proceso. "Quienes vienen hoy nos pueden decir en qué lugar estaba Diego, si el baño estaba en condiciones para una persona con las dolencias que Diego tenía y que tenia problemas de movilidad, si podían entrar dos personas o no, incluso trajimos una persona que representa a Diego -en su mismo tamaño-", manifestó.

En esa línea recordaron la existencia de un video detallando y describiendo la inmensidad de la casa con canchas de golf, tenis y fútbol. "Eso es una ilusión, esa casa no existe. Es una casa muy humilde, muy sucia, en una sumisión de miseria, con un inodoro plástico -que nosotros llamamos pelela en el campo-, una situación paupérrima para el estado de salud de Diego", apuntó el abogado de Ojeda. Y criticó: "No van a encontrar nada en la casa, alguien limpió todo. No puede ser que ahí atendieron a Diego y no hay un solo medicamento de los que tomó".

Sobre el cierre, Baudry aseguró que Maradona no había sido bañado o duchado por más de cinco días y resaltó que "a medida que vean las fotos, cómo tenía la espalda, van a entender lo que estoy diciendo". Mientras que, al igual que su par Burlando, remarcó que será "un día duro" para aquellos que no tienen detalles de lo sucedido en los días previos.

Se espera que la etapa de presentación de pruebas y declaraciones sea extensa, con una lista de más de 100 testigos que podría reducirse si las partes logran acuerdos.

Luque y Cosachov, ausentes en las próximas audiencias

Los principales imputados, el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, no estarán presentes en las próximas audiencias según confirmaron sus abogados en la previa a la audiencia. "En los juicios orales, sobre todo en estos que son tan extensos, los imputados no tienen por qué venir a todas las audiencias. Ella va a venir cuando vengan nuestros testigos o algún testigo de interés. Cuando llegue el momento, veremos si amplía o no la declaración", explicó a la prensa Vadim Mischanchuk, representante legal de la doctora.

Según indicaron los letrados, luego de mostrarse incómodos en la primera audiencia, ambos buscan retomar sus rutinas laborales y responsabilidades diarias. El abogado de Luque, por ejemplo, señaló que "seguirá atendiendo pacientes y no interrumpirá su agenda hasta mediados de año" cuando finalice el proceso. Cabe recordar que ambos médicos están en libertad condicional.

"Es todo falso. Al haberse caído la posibilidad de imputar un homicidio o asesinato, como burdamente se dice, acá no se puede hablar de nada de eso. Se cortó la relación de causalidad. La muerte de Maradona fue por una arritmia ventricular izquierda que era imprevisible y no era prevenible, tal como dijeron testigos no imputados. Todo lo que digan en cuanto a esa cuestión tan íntima, eso que decían que lo bañaban a manguerazos... Es todo una mentira", sentenció el abogado de Cosachov.