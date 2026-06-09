A más de dos semanas del femicidio de Agostina Vega, la investigación avanzó significativamente con nuevas detenciones y resultados de pericias. Según el abogado que representa a la madre de la adolescente Carlos Nayi, los forenses encontraron material genético debajo de las uñas de la víctima, lo que podría ya confirmar la participación de terceros en el crimen.

El hallazgo surge en una etapa crucial de la causa, que ya cuenta con dos detenidos y una hipótesis fuerte respecto al presunto autor material del femicidio. Sin embargo, los investigadores continúan trabajando para determinar si otras personas tuvieron también algún grado de participación, antes o después del violento asesinato.

“Hay evidencia de defensa y de ataque”, expresó Nayi haciendo referencia a los resultados preliminares de los análisis realizados sobre el cuerpo de Agostina. Según explicó el abogado, el ADN hallado podría corresponder a la propia víctima y a un agresor o a dos personas diferentes.

La prueba que podría dar un giro a la investigación

Para la querella, el material genético encontrado bajo las uñas de la adolescente representa una de las pruebas más significativas incorporadas hasta el momento en el expediente. La presencia de ADN compatible con un forcejeo previo al crimen podría ayudar a reconstruir los momentos finales de la víctima y establecer si intervino más de una persona.

La causa permanece bajo secreto de sumario por diez días más, por lo cual las autoridades mantienen en reserva los detalles de las pericias y las medidas que continúan desarrollándose en el marco de la investigación.

El fiscal Raúl Garzón avanza al mismo tiempo en el análisis de distintas pruebas para determinar no solo cómo ocurrió el femicidio, sino también quiénes estaban al tanto de lo ocurrido y cuándo fue que tomaron conocimiento de los hechos.

Las sospechas por encubrimiento

Otro de los focos de la investigación est´a puesto en los hechos que se desarrollaron durante los días en que Agostina era intensamente buscada. Según planteó Nayi, Osvaldo Fassetta habría tenido una participación relevante en las acciones para generar una falsa sensación de normalidad.

La querella sostiene que el hombre realizó varios llamados telefónicos a los familiares de la víctima durante la búsqueda, lo que ahora analiza la Justicia. Nayi expresó que "las pistas acorralan tanto a Barrelier como a Fassetta”. Además agregó que el acusado habría aportado información falsa a la madre de Agostina en los días previos al hallazgo del cuerpo.

Barrelier acaba de ser dado de alta en la cárcel de Bouwer y, según trascendió, está pidiendo volver a declarar. Se espera que en las próximas horas sea nuevamente indagado.