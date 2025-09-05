Asfixió un perro para entrar a robar, se fugó y lo detuvieron por las pistas que dejó la mascota

Durante la noche del jueves, un joven ingresó a una vivienda del barrio Carmelito, ubicado en la ciudad de San Javier. Aparentemente, el objetivo del hombre habría sido robar el hogar, sin embargo, al ser advertido por un perro se lanzó sobre él, lo asfixió y se dio a la fuga. Horas más tarde, en el marco de un operativo policial, el delincuente fue arrestado.

El hecho se comenzó a investigar cuando la dueña del inmueble regreso a su domicilio y encontró a su perro muerto tendido en el piso. Inmediatamente, procedió a llamar efectivos policiales con el objetivo de esclarecer el hecho, mientras que los vecinos se acercaron para dar información sobre el hecho ocurrido.

Según el testimonio de los vecinos, el hombre de 24 años, a quien identificaron como Javier Antonio F, saltó el muro del hogar para intentar perpetrar un robo, aunque en su intento de evitar ser descubierto asfixió al canino.

Se convocó a un medico veterinario para determinar la causa de la muerte del perro y el mismo aseguró que el fallecimiento se produjo por asfixia, lo que confirmó la hipótesis de un ataque intencional. Gracias a ese dato, se comenzó a reconstruir el hecho delictivo.

Fuentes policiales indicaron que el sospechoso, días atrás, había podado el pasto de la propiedad y contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad privada, además de causas previas por amenazas y hechos de violencia.

En horas de la noche y tras un operativo de búsqueda, la policía local logró dar con el sospechoso, quien deambulaba en la vía publica, para finalmente proceder a su captura. Actualmente, el delincuente se encuentra en sede policial, donde fue traslado para quedar a disposición del juzgado de instrucción Cinco de Alem.

Siguen los casos de maltrato animal en el país

Este suceso ocurrido en Misiones no ha sido el único de la semana en incluir violencia contra los animales. Un caso conmocionó al país entero cuando el miércoles se descubrió, en la provincia de Jujuy, que una mujer abrió el vientre de su perra embarazada y extrajo sus vísceras junto con los cachorros, para ponerlos en bolsas de consorcio.

El ataque fue filmado por vecinos del barrio, quienes entregaron las grabaciones como parte de prueba para el expediente judicial.

La mujer actualmente se encuentra en prisión preventiva y el fiscal de la causa indicó que la ley permite detenciones de hasta un año para esclarecer los hechos.

La acusada será trasladada al Penal de Gorriti mientras se sigue investigando el delito.