Una histórica metalúrgica de Lanús al borde de cerrar en medio de la crisis de Milei: “Nos ofrecieron 300 kilos de bronce"

Producto de las medidas económicas del gobierno de Javier Milei, una histórica metalúrgica vive un momento de crisis y está al borde del cierre. Los trabajadores de la empresa de Lanús llevan varias semanas de reclamo por atrasos salariales y, en medio de la parálisis, les ofrecieron pagar con bronce.

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Vaspia tiene más de 60 años de trayectoria en el Conurbano y cuenta con alrededor de 60 operarios, de los cuales la mayoría cuenta con entre dos y tres décadas de antigüedad en la planta. En medio del conflicto, los empleados recibieron como propuesta para afrontar parte de los salarios atrasados unos 300 kilos de bronce que permanecían en la planta.

La fábrica, ubicada sobre Eva Perón al 2700, permanece sin producción y su continuidad es incierta. La situación ya fue llevada al Ministerio de Trabajo bonaerense, donde se realizaron tres audiencias entre la empresa, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y los representantes de los trabajadores, aunque hasta el momento no se alcanzó un acuerdo que permita normalizar los pagos ni garantizar la reactivación.

Vaspia fue fundada en 1960 y se dedicaba a la fabricación de piezas de bronce para distintas industrias. Entre sus productos se encontraban válvulas para garrafas de gas de 10 kilos y barras utilizadas por tornerías, empresas de grifería y otros establecimientos industriales.

Los trabajadores reclaman deudas salariales

El conflicto salarial se profundizó durante los últimos meses. Según explicó el delegado Pablo Gamboa a Página 12, la empresa comenzó a tener problemas financieros a fines de 2025, cuando ingresó en una situación de cesación de pagos y sufrió embargos de sus cuentas. Durante los primeros meses de este año, los trabajadores cobraron de manera parcial y fuera de término, hasta que en julio directamente dejaron de percibir sus salarios.

A esa deuda se sumaron los meses siguientes y la primera cuota del aguinaldo. Con la actividad detenida, los empleados comenzaron a concurrir a la planta para dejar constancia de su presencia y evitar que se interprete que abandonaron sus puestos, mientras algunos buscan ingresos mediante trabajos informales para sostener a sus familias.

“Nos ofrecieron 300 kilos de bronce. Lo que estaba en el horno. No es nada. Es lo que les sobraba. ¿Con eso qué hacemos?”, cuestionó David Gallego, uno de los trabajadores. Los trabajadores también denunciaron que detrás de la paralización hubo una falta de reposición de materia prima y hablaron de un supuesto “vaciamiento”. La empresa, por su parte, enfrenta una fuerte caída de la actividad y dificultades para sostener sus compromisos.

El Ministerio de Trabajo bonaerense intervino de oficio el 9 de septiembre ante la posibilidad de un cierre y la existencia de salarios impagos. Desde entonces se realizaron tres encuentros, pero las propuestas presentadas por la empresa no fueron consideradas suficientes por los trabajadores. La próxima audiencia fue fijada para el 30 de septiembre. Hasta entonces, los trabajadores continúan sin una fecha concreta para cobrar lo adeudado y con la fábrica detenida.