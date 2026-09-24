Después de más de seis décadas de actividad, una importante maderera anunció el cierre de sus puertas y se suma a la larga lista de comercios que dejaron de existir en el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei El Supermercado Maderero Baumann, tradicional comercio ubicado sobre avenida Pioneros al 80, anunció el punto final a una historia familiar que comenzó en 1960, cuando el negocio todavía era una pequeña carpintería.

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Adiós a un ícono de Bariloche: el emotivo mensaje de sus clientes

La empresa atravesó distintas etapas a lo largo de los años y logró convertirse en un referente para carpinteros, constructores y vecinos de la ciudad. Su cierre generó numerosas muestras de afecto en las redes sociales, donde clientes de distintas generaciones compartieron recuerdos y destacaron tanto la calidad de los productos como la atención recibida.

De un pequeño taller alemán a referente maderero en la Patagonia

La historia de Baumann comenzó cuando Gerardo Baumann y Carlota Baumeister pusieron en marcha un pequeño taller que funcionaba al mismo tiempo como carpintería y vivienda. El emprendimiento ocupaba apenas unos pocos metros cuadrados y comenzó con la fabricación de aberturas y muebles. Gerardo había llegado a la Argentina en 1955 desde Alemania con conocimientos de carpintería. Después de instalarse inicialmente en Misiones, donde conoció a Carlota, la pareja pasó por Buenos Aires hasta establecerse finalmente en Bariloche.

Por entonces, la ciudad tenía una escala muy diferente a la actual y todavía se encontraba en pleno proceso de crecimiento. En ese contexto, el matrimonio comenzó a desarrollar una actividad vinculada directamente con una de las materias primas más características de la región. Durante los primeros años trabajaron con maderas como ciprés, lenga, cedro e incienso. El emprendimiento fue creciendo de manera progresiva hasta convertirse en un taller de mayores dimensiones.

Para 1990, las instalaciones ya alcanzaban unos 300 metros cuadrados. La empresa había incorporado nuevas herramientas y maquinaria, entre ellas una machimbradora y una prensa para puertas placa. También realizaba molduras a pedido y vigas laminadas y llegó a contar con 15 empleados.

¿Qué crisis afectaron a la firma Baumann a lo largo de su historia?

El crecimiento tuvo un fuerte freno durante la crisis económica de comienzos de los 2000. La empresa debió realizar una profunda reestructuración para poder continuar funcionando. En ese momento se vendió prácticamente toda la maquinaria y solamente quedaron algunas herramientas esenciales. La cantidad de trabajadores también se redujo drásticamente, hasta quedar en apenas dos empleados.

En 2001, la firma adoptó formalmente el nombre de Baumann S.R.L., con Ingrid y Norberto Baumann como socios en partes iguales y Norberto al frente de la administración. A partir de entonces comenzó una nueva etapa de recuperación. Con el trabajo de la familia y sus empleados, el negocio volvió a crecer y amplió progresivamente su propuesta comercial.

Con el paso del tiempo, la antigua carpintería se transformó en un verdadero supermercado especializado en madera. El establecimiento ofrecía diferentes tipos de madera, incluidas alternativas tradicionales y otras de mayor especialización, además de placas, herrajes y accesorios. También incorporó servicios de corte de precisión y asesoramiento, lo que permitió atender tanto a profesionales como a aficionados que realizaban trabajos particulares.