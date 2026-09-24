Un conocido comercio de calzado bajó sus persianas después de varios años de actividad en medio de la crisis económica que generó Javier Milei y se suma a la larga lista de locales que pusieron fin a sus actividades.

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Se trata de Ana Express, que cerró definitivamente su local ubicado en la peatonal Alberdi, en pleno centro de la ciudad de Salta, y dejó atrás una larga trayectoria vinculada a la venta de zapatos y zapatillas.

¿Qué zapatería cerró en la peatonal de Salta?

El negocio funcionaba en Juan Bautista Alberdi 108 y se había convertido en una alternativa habitual para quienes buscaban calzado para toda la familia. Su propuesta incluía productos para mujeres, hombres y niños, con opciones que iban desde modelos económicos hasta artículos de marcas y gamas superiores.

La noticia fue comunicada por los propios responsables del comercio, quienes expresaron su tristeza por la decisión y agradecieron a los clientes que acompañaron al negocio durante sus años de actividad. “Con mucha pena y dolor, hemos tenido que cerrar las puertas de nuestro local”, expresaron desde Ana Express.

En el mensaje de despedida, sus responsables remarcaron el esfuerzo realizado para intentar mantener abierto el establecimiento y señalaron que la decisión no fue sencilla. “Luchamos hasta donde pudimos, pero las circunstancias nos llevaron a tomar este camino”, señalaron.

Pérdida de empleo en el centro salteño: la triste despedida de la empresa y sus trabajadores

Uno de los puntos más sensibles de la decisión fue el impacto sobre los trabajadores. El cierre del local significó la pérdida de varios puestos laborales, aunque la empresa no precisó públicamente cuántos empleados quedaron afectados. Tampoco se detallaron los motivos económicos específicos que llevaron al final de la actividad. El comunicado, sin embargo, dejó en claro que la decisión llegó después de intentar sostener el comercio hasta el último momento.

La despedida estuvo acompañada por un mensaje de agradecimiento hacia los clientes que formaron parte de la historia del negocio. “Nos despedimos con tristeza, pero también con una enorme gratitud por todo lo vivido”, expresaron desde Ana Express.

Botas a $35.000 y sandalias a $10.000: la última liquidación

Durante su trayectoria, el comercio logró instalarse entre las opciones elegidas por quienes buscaban calzado a precios accesibles en el centro salteño. En los últimos meses, además, el local había ofrecido productos en liquidación. Entre las ofertas se podían encontrar botas desde $35.000 y zapatillas o sandalias desde $10.000, valores que buscaban atraer compradores en medio de un escenario complejo para los comercios dedicados a la indumentaria y el calzado.