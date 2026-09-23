Tiene 20 años y busca evitar el cierre de la fábrica textil de sus abuelos por la crisis

Una joven de 20 años lanzó una campaña en redes sociales para salvar de la quiebra a la fábrica textil familiar DC Tejidos, ubicada en Ituzaingó. Fundada en 1970, la Pyme atraviesa una crisis crítica provocada por la recesión económica y la apertura de importaciones impulsada por Javier Milei.

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Un desafío de 30 días para rescatar del quiebre a una pyme textil de Ituzaingó

Se trata de la empresa DC Tejidos de Ituzaingó y Renata comenzó una campaña que definió como un desafío de 30 días para intentar evitar que la fábrica familiar quiebre. “Día 1 de 30, intentando que la fábrica que fundó mi abuelo no quiebre”, anunció al presentar el proyecto en redes sociales.

De la dictadura a los tres mundiales: más de 50 años de producción nacional en riesgo

La empresa fue creada por sus abuelos, Carlos y Elsa, hace más de cinco décadas. Desde entonces, atravesó distintos momentos de la historia argentina y logró mantenerse en actividad durante más de medio siglo. Ahora, sin embargo, enfrenta un escenario que pone en riesgo su continuidad. “Hoy no está pasando por su mejor momento”, explicó Renata en la publicación con la que presentó la iniciativa. Según relató, decidió hacerse cargo de las redes de la compañía para dar a conocer el trabajo que realiza y tratar de generar nuevas oportunidades comerciales.

La fábrica se dedica al desarrollo y fabricación de piezas tejidas destinadas a los sectores de calzado e indumentaria. El proceso abarca desde la elaboración de muestras hasta la producción para distintas marcas, un trabajo vinculado directamente con la industria nacional. En el video, Renata repasó parte de la historia de la compañía y destacó que sus abuelos la fundaron en 1970. “En estos más de 50 años, la fábrica vio la dictadura, la vuelta de la democracia y salir campeón Argentina tres veces”, contó.

La intención, explicó, es que la empresa pueda continuar atravesando los acontecimientos que vienen y que la historia iniciada por sus abuelos no termine con el cierre de la planta.

¿Cómo afectan las políticas de Javier Milei y las importaciones a las fábricas textiles?

En ese sentido, también vinculó la situación de la fábrica con el escenario que atraviesa actualmente la industria nacional por las políticas de Javier Milei. “La apertura de las importaciones está haciendo que cada vez más fábricas de industria nacional cierren sus persianas por siempre”, sostuvo.

Frente a ese panorama, decidió involucrarse directamente en el negocio familiar, aunque desde un lugar diferente al de la producción: las redes sociales. La estrategia busca mostrar qué fabrica la empresa, cómo trabaja y qué productos desarrolla, con la expectativa de que esa exposición pueda traducirse en nuevos clientes y pedidos.

“No me podía quedar con los brazos cruzados viendo la situación”, afirmó Renata. Por eso, comenzó a documentar el proceso y convocó a otras personas a acompañarla durante los próximos 30 días. “No sé si va a alcanzar. Pero no voy a dejar que se apague sin que la conozcan”, resumió en su publicación.