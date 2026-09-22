Cierra una histórica fábrica de alimentos en el Conurbano y los trabajadores temen quedar en la calle

La fábrica de alimentos Dorada S.A. (ex Flora Dánica), ubicada en Llavallol, anunció el cierre definitivo de su planta para el próximo 30 de septiembre como consecuencia de la caída del consumo generada por las medidas del gobierno de Javier Milei. El gremio aceitero denunció la situación ante el Ministerio de Trabajo bonaerense para frenar los despidos.

{{{htmlAmp}}}

El anuncio generó preocupación entre los trabajadores y el gremio que los representa, que busca evitar que el cierre termine en nuevos despidos. El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SOEIA) ya presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense y solicitó una audiencia con la compañía para discutir alternativas que permitan sostener la actividad.

¿Cuál es el antecedente de crisis en la planta de Llavallol?

La decisión de Dorada llega menos de dos años después de que la planta atravesara un conflicto similar. La fábrica había dejado de funcionar y, luego de varios meses de negociaciones, retomó sus operaciones en febrero de 2025. En aquel momento, una de las herramientas utilizadas para intentar sostener la producción fue la incorporación de Dorada S.A. al Programa de Recuperación Productiva (PREBA) de la provincia de Buenos Aires. El objetivo era acompañar la continuidad de la actividad y preservar los puestos laborales.

"Una noticia aberrante": el rechazo del gremio a los argumentos de Dorada S.A

Tras conocer la decisión, el secretario general del SOEIA, Ezequiel Roldán, cuestionó en una nota al medio Minutouno las razones planteadas por la compañía y advirtió que el costo de la situación no debería recaer nuevamente sobre los empleados. "Hoy tenemos esta noticia aberrante de que la empresa quiere cerrar nuevamente, echándole la culpa al consumo, echándole la culpa a diferentes cuestiones que ellos tienen operativamente", afirmó el dirigente sindical.

La audiencia clave para frenar los despidos antes del 30 de septiembre

El gremio considera que todavía existe margen para abrir una instancia de negociación antes de que se concrete el cierre anunciado para fines de septiembre. Por eso pidió formalmente una audiencia con la empresa ante las autoridades laborales de la provincia. La principal preocupación de los trabajadores está puesta ahora en qué ocurrirá con los empleos una vez que la planta deje de producir.

Caída de ventas y recesión: la lucha obrera por conservar los puestos de trabajo

La situación se produce además en un contexto de menor consumo y dificultades para distintas ramas de la industria alimenticia. Para los trabajadores de Llavallol, el antecedente de la reapertura de 2025 demuestra que la planta puede continuar funcionando si se alcanza un acuerdo entre la empresa, los empleados y las autoridades: "Los trabajadores están decididos a dar la lucha por sus puestos de trabajo, por algo tan importante como es el sustento de cada uno de sus hogares".