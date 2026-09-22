Cerró una histórica marca de ropa en CABA por la crisis de Javier Milei: "Fracasar con el poco consumo actual"

La marca de ropa Wokka Petit anunció el cierre de su sucursal en el barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires, a través de un emotivo posteo en sus redes sociales. En el mensaje, la empresa explicó que la decisión responde a la necesidad de concentrar todas sus fuerzas en su local de Olivos. "Cerramos @wokkapetit con muchísimo dolor pero entendemos que la única opción es atrincherarnos en Olivos para que todas nuestras fuerzas estén ahí y podamos atenderlas a uds.", expresó la marca en el comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

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El mensaje también destaca que muchas clientas, incluso viviendo a pocas cuadras de la sucursal de Belgrano, preferían acercarse al local de Olivos. "A las que aún incluso viviendo a pocas cuadras de la sucursal de Belgrano preferían venir a Olivos", señaló la firma, dando cuenta del vínculo construido con su público. La marca atribuyó el cierre al contexto económico: "Nos arriesgamos en un momento que sabíamos que era matar o morir, que podíamos fracasar con el poco consumo actual y sobre todo con el rubro indumentaria PyME tan golpeado".

La firma también reflexionó sobre la experiencia y el riesgo asumido. "Al menos lo intentamos, siempre me dijo mi mamá que es mejor arrepentirse por hacer que por no hacer. Y sí que lo hicimos, con todo el corazón, el cuerpo y las ganas. No funcionó pero seguimos adelante... Con la frente en alto de quien peleo", escribieron. El posteo cierra con un agradecimiento a sus clientas: "GRACIAS A LXS QUE ESTÁN SIEMPRE Y SEGUIRÁN ESTANDO".

El cierre de la sucursal de Belgrano se produce en un contexto de caída del consumo y dificultades para el sector de la indumentaria PyME, según relató la propia marca. La decisión de la empresa refleja la situación que atraviesan muchos comercios pequeños en la Ciudad de Buenos Aires, que deben reajustar sus operaciones para sostenerse en un escenario económico adverso.

En esta ocasión. la marca -que ya había apostado por expandirse con una sede en Belgrano- optó por replegarse a Olivos para garantizar la continuidad de su proyecto.

La crisis que atraviesa el sector de la indumentaria no es un fenómeno aislado. En los últimos meses, distintos comercios del rubro textil y de otros sectores han enfrentado dificultades similares, con cierres de sucursales y reestructuraciones de sus operaciones.

El contexto económico que atraviesa la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, con una marcada caída del poder adquisitivo y una retracción del consumo, impactó de lleno en las pequeñas y medianas empresas. Según coinciden los propios comerciantes, la combinación de menores ventas, costos crecientes y la imposibilidad de sostener estructuras con múltiples sucursales derivó en decisiones drásticas como la que tomó Wokka Petit.

El caso de Wokka Petit se suma así a una lista de marcas que debieron replegarse o cerrar locales en distintos puntos del país. La situación golpea especialmente a las PyMEs, que representan una parte significativa del entramado productivo nacional y que enfrentan mayores dificultades para acceder a financiamiento y sostener sus operaciones en un mercado en contracción. Mientras tanto, los consumidores continúan modificando sus hábitos de compra, priorizando productos esenciales y reduciendo el gasto en indumentaria y otros rubros no esenciales, lo que profundiza la crisis de un sector que ya venía golpeado.

El posteo de despedida de la marca refleja el clima que atraviesan muchos emprendedores en el país: la decisión de cerrar un local no es solo una cuestión económica, sino también emocional. "Con todo el corazón, el cuerpo y las ganas", escribieron desde Wokka Petit, sintetizando el esfuerzo de un proyecto que, como tantos otros, debió adaptarse a un contexto muy adverso para sobrevivir.