La provincia de Mendoza se encuentra en estado de alerta por la desaparición de Lourdes Gómez Leguizamón, una nena de 5 años que no regresó a su casa tras salir de la escuela en la ciudad de San Rafael. El hecho, que conmueve a toda la comunidad, se produjo el martes por la tarde y mantiene a las autoridades en una intensa búsqueda.

El padre de Lourdes, quien fue el que realizó la denuncia luego de advertir que la niña no volvió a su casa, sospecha que fue la madre quien se la llevó.

En este momento, no se descarta ninguna hipótesis, ya que hay pocos datos en la investigación. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal pudo constatar con la escuela que Lourdes fue retirada por una mujer, que bien podría ser la madre.

Cabe mencionar que la madre tampoco se ha comunicado con el padre ni con algún otro miembro de la familia y, por eso, las sospechas hoy recaen en ella.

El operativo para encontrar a la nena de 5 años desaparecida en Mendoza

El operativo de búsqueda se concentra principalmente en el distrito de Villa 25 de Mayo, en el departamento de San Rafael, lugar donde Lourdes reside y asiste a clases.

Para facilitar la identificación, las autoridades brindaron una descripción detallada: mide aproximadamente un metro, tiene tez trigueña, cabello castaño oscuro largo hasta la cintura, ojos marrones y un lunar de nacimiento en la nuca.

Al momento de su desaparición Lourdes vestía una remera rosada, un pantalón de jean con bordado de “labubu” y zapatillas del mismo color.

La Justicia provincial dispuso la búsqueda inmediata e hizo un llamado a la comunidad para que colabore con cualquier dato que ayude a encontrarla. "Agradeceremos informar a la población que ante cualquier dato que sirva de referencia en el marco de esta búsqueda, es necesario comunicarse de manera urgente al 911″, informaron en un comunicado los encargados de la investigación.