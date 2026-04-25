Cuatro hombres asesinaron a un joven de 21 años para robarle el celular. El hecho ocurrió este viernes por la tarde en el barrio San José, en la zona sur del conurbano bonaerense, mientras la víctima caminaba junto a un amigo. La policía confirmó en las últimas horas la detención de dos de los sospechosos, mientras continúa la búsqueda del resto de la banda.

La víctima, identificada como Agustín Rivero, recibió un disparo en el abdomen luego de que los delincuentes le sustrajeran el teléfono celular. El ataque se produjo cerca de las 19:20 del viernes, cuando un grupo de cuatro hombres armados descendió de un vehículo, intimidó a los jóvenes y, tras concretar el robo, le disparó a quemarropa antes de darse a la fuga. La víctima fatal quedó herida de gravedad, hasta que minutos después fue confirmado el deceso.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores, los agresores se movilizaban en un Volkswagen Voyage negro que había sido robado horas antes en el municipio de Lanús. Además, utilizaron una Renault Kangoo como vehículo de apoyo para facilitar la huida. Ambos autos fueron localizados posteriormente en Avellaneda y en la zona de Monte Chingolo, lo que permitió avanzar con la pesquisa. En ese sentido, la intervención de sistemas de lectura de patentes resultó clave para seguir el recorrido de los acusados.

Cómo fue la detención de los dos acusados y cómo sigue la investigación

Durante un operativo realizado en un domicilio de la calle Blas Pladeras al 300, en Monte Chingolo, efectivos policiales lograron detener a dos de los presuntos autores del crimen. Se trata de Lautaro Ezequiel Silva (21) y Miguel Ángel Silva (25) quienes fueron encontrados en el lugar tras un seguimiento que incluyó tareas de inteligencia y análisis de imágenes de cámaras de seguridad.

En el procedimiento, los agentes secuestraron prendas de vestir que coinciden con las utilizadas durante el hecho, además de varios teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. A su vez, los analistas de Casos Especiales realizaron pericias de rastros que permitieron levantar muestras para análisis genético y huellas papilares en los vehículos recuperados, elementos que podrían resultar determinantes para consolidar la causa.

En tanto, los otros dos integrantes de la banda, identificados por sus apodos pero aún no formalmente individualizados, permanecen prófugos y son intensamente buscados. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°07 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, bajo la carátula de homicidio criminis causa y robo agravado por el uso de arma de fuego.