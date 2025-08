"Nos infunde temor": el nuevo giro de Leopoldo Luque que podría entorpecer el juicio de Maradona

El juicio por la muerte de Maradona podría entrar en una nueva fase, luego de que la defensa del médico Leiopoldo Luque presentara una recusación formal ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro para apartar a los jueces Alberto Gaig y Pablo Rolón del proceso que se reanudará tras el escándalo que protagonizó Julieta Makintach cuando estuvo a cargo. La defensa del neurocirujano imputado planteó una presunta "falta de imparcialidad” y apuntó contra el sorteo.

El texto que presentó Luque es categórico porque sostiene: “Nos infunde un temor certero de que no serán imparciales”. El pedido de recusación fue presentado después de una polémica audiencia que se realizó el18 de julio, donde la defensa de Luque ya había planteado su desacuerdo con la conformación del tribunal.

Allí, el médico había argumentado que el tribunal no respetó el plazo legal de 10 días que permite a las partes evaluar la idoneidad de los nuevos jueces antes de presentar una recusación. Sin embargo, el presidente del tribunal, Gaig, permitió que la audiencia continuara sin suspensiones, a pesar de los pedidos de los abogados.

Los abogados de Luque sostienen que Gaig mostró un interés particular en formar parte del juicio desde el comienzo, que se evidenció con su presencia en el sorteo que definió la integración del tribunal, un acto administrativo en el que, según los letrados, los jueces no suelen participar.

En el caso de Roldán, por otro lado, apuntan que aceptó ser parte del nuevo tribunal a pesar de que había solicitado previamente no intervenir por sobrecarga laboral. Este cambio de actitud es señalada por la defensa, que también protestó contra la supuesta actitud pasiva de Rolón durante la audiencia de julio, donde no intervino para corregir las irregularidades señaladas por la defensa. "Un juez que consiente que se le niegue participación en los planteos recursivos de las partes no está garantizando el debido proceso", afirman los abogados de Luque.

Cómo sigue el escándalo por el juicio de Maradona

La defensa de Agustina Cosachov, una de las profesionales de la salud que está implicada e imputada en el caso de la muerte de Diego Maradona se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro y solicitó en un escrito la absolución del hecho, ya que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho.

La excepción que pidió es un escrito invocando ne bis in idem, es decir, que se reconozca que no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho y sea sobreseída entonces. En este punto, según Cosachov, el juicio anterior y el nuevo tienen la misma víctima, objeto y persona, por lo cual no se tendría que llevar adelante. Por otro lado, también cuestionó que otros acusados pidan juicio por jurado. En este sentido, se suma un nuevo capítulo más en la extensa novela de varios capítulos. El primero fue suspendido tras el affaire de la jueza Julieta Makintach, que quiso hacer un documental del juicio, por lo cual el procedimiento fue declarado nulo y está afectada por un jury.