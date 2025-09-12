Murieron en Mar del Plata dos hombres, identificados como como Matías Cornejo y Nahuel Niz, después de enfrentarse en un tiroteo con la Policía, que tenía la orden de detenerlo por un crimen que presuntamente cometió en mayo de este año. Fueron momentos de mucha tensión, ya que en un intento fallido por escapar se atrincheraron en una vivienda y tomaron a dos menores de edad como rehenes.

La situación se prolongó al menos 3 horas en la vivienda del barrio Libertad de Mar del Plata, en las inmediaciones de la avenida Libertad y la calle 218. Las fuerzas de seguridad de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) habían ido a detener a Cornejo después de investigarlo por el homicidio de una persona.

La persecusión que terminó en una toma de rehenes

Cuando la policía llegó, Cornejo los recibió con disparos. Uno de los tiros impactó en la tibia de un efectivo, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos. Al intentar huir, el sospechoso salió por el fondo de su casa a otra vivienda, en la calle República Árabe Siria y Canadá.

Según La Capital de Mar del Plata allí se encontraban una persona mayor y dos menores, a quienes mantuvo como rehenes. En casi tres horas de operativo policial, participaron fuerzas especiales de Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), unidades de la DDI, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), grupos motorizados, ambulancias, todos los jefes policiales de las dependencias y el fiscal Carlos Russo.

La extensa escena de tensión terminó alrededor de las 8 de la noche con apoyo de un equipo de la División de Explosivos, porque desde el interior del domicilio se había arrojado una granada hacia la puerta de acceso. Las autoridades mantuvieron el perímetro de seguridad en toda la manzana y ordenaron evacuar a los vecinos de la zona.

Qué pasó dentro de la vivienda

Al ingresar al domicilio las fuerzas de seguridad pudieron liberar a los rehenes, entre los cuales había dos chicas de 16 años. Encontraron muerto a Cornejo, quien tenía una herida de arma de fuego, y descubrieron a dos personas que actuaban de cómplices del presunto homicida, entre los que se encontraba Nahuel Niz.

Según Ahora Mar del Plata uno de ellos fue trasladado al hospital con custodia policial porque tenía una herida de bala. El otro, quedó inmediatamente detenido. El fiscal Russo aclaró que aún no podían precisar qué pasó dentro de la vivienda antes de que ingresara la policía, pero que aquello forma parte de la investigación en curso.