Secuestro de mujeres, humillaciones y tatuajes en zonas íntimas: el modus operandi del explotador sexual de Mar del Plata

Durante el mes de julio, las fuerzas de seguridad recibieron en Mar del Plata múltiples denuncias de vecinos del Monoblock 21 del Complejo SOIP, que alertaban que en un departamento se estaban reteniendo mujeres en contra de su voluntad.

La policía bonaerense acudió al lugar y se encontró con una escena digna de una película de terror. El principal sospechoso fue aprehendido en el momento y liberaron a una víctima que estaba cautiva. En ese marco, allanaron el domicilio y secuestraron dispositivos que asocian al detenido con diversos delitos sexuales.

Tras el peritaje del material secuestrado, la causa escaló aún más en nivel de gravedad. Según el medio 0223, a partir del análisis de un pendrive que se encontraba conectado a un televisor, se detectó la existencia de 200 archivos de abuso sexual infantil, aparentemente intercambiado en sitios de internet. También se sustrajo un celular, dos balanzas de precisión, una notebook, un elemento de estimulación sexual y un cuadro con un orificio para ocultar una cámara espía.

El modus operandi del explotador sexual de Mar del Plata

A partir de llamados al 911 de los vecinos, se instaló una guardia de vigilancia y se pudo dar con el acusado, a quien se conoce como U. F. según sus iniciales. Se comprobó por el mismo mecanismo que este hombre trasladaba a las víctimas en una camioneta Volkswagen Amarok a hoteles y a domicilios particulares.

Durante la investigación también descubrieron que U.F. ejercía violencia física y sometía a las víctimas a castigos, humillaciones y amenazas. En esa línea, encontraron que mujeres tenían tatuadas la letra “F” o “FU” -sus iniciales- en la pelvis, glúteos, orejas y otras partes del cuerpo y que mencionaron la pérdida de piezas dentales como parte de las brutales agresiones.

El relato de la joven de 23 años liberada en el momento de la detención del explotador sexual fue clave para la investigación.

Quién es el agresor

Según indicaron fuentes judiciales, U.F. ya contaba con antecedentes penales. En el año 2000 había sido procesado por robo, y en octubre de 2024, acusado de abuso sexual agravado. Un mes después presentaron cargos por robo y tenencia ilegal de arma de guerra contra él y en enero de este año, fue imputado por lesiones leves contra una mujer.

Actualmente, la investigación de esta nueva causa está bajo la intervención de la UFI de Intervención Temprana de la Familia y de Género, a cargo de la fiscal Graciela Trill, y supervisada por el Juzgado de Garantías N° 6, a cargo de Lucrecia Bustos, del Departamento Judicial Mar del Plata.

El acusado está detenido en la Unidad Penal N° 44 de Batán. Las víctimas, bajo atención médica y psicológica proporcionada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.