Patovicas agredieron a productor de espectáculos en Mar del Plata

Pablo Baldini, productor de shows de rock y teatral, fue agredido en un bar de vinos marplatense. Cómo se encuentra.

El reconocido productor teatral y de espectáculos Pablo Baldini debió ser intervenido de urgencia luego de que anoche fuera golpeado por personal de seguridad de un bar de vinos en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

Según detallaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió en un local de la zona de calle Güemes, donde Baldini perdió el conocimiento y tuvo que ser trasladado a la Clínica Colón. Allí fue operado y se encontraba hoy estable.

Voceros informaron que Baldini "ingresó a la Clínica Privada Colón, ubicada sobre la Avenida Colón al 3600, con traumatismo craneano y pérdida de conocimiento y que este sábado fue operado de urgencia para realizarle un drenaje de un hematoma subdural izquierdo del cerebro". También agregaron: "La intervención quirúrgica, fue exitosa y quedó internado en la terapia".

Baldini es titular de la empresa NA producciones, que, según reporta su página web, tuvo a su cargo la realización de shows para Patricio Rey y los Redonditos de Ricota en el estadio de Racing Club, la gira del disco Dynamo de Soda Stereo, el show de La Renga en el autódromo de Buenos Aires y la despedida de Los Chalchaleros, entre otros eventos.

Qué pasó

Según trascendió, anoche Baldini, un primo y un amigo habían ido a Cava Federal, ubicado en Alvarado al 1300 de la ciudad balnearia, y durante el transcurso de la noche, por motivos que aún no se precisaron, el productor marplatense discutió con uno de los empleados de seguridad, quien según testigos le pegó "una cachetada" y lo empujó.

Fue tal la violencia de la agresión que Baldini se desplomó, golpeó su cabeza contra el piso y perdió el conocimiento. Ante la gravedad de la situación, una ambulancia lo trasladó de urgencia a la Clínica Colón.

Fuentes oficiales confirmaron que se realizó una denuncia penal contra el empleado de seguridad que golpeó al productor, por lo que la fiscal Andrea Gómez inició una causa por "lesiones" y ordenó las medidas para individualizar al agresor. El "patovica" de Cava Federal quedó imputado por lesiones graves y se espera que declare mañana en la Fiscalía N° 5 de la ciudad.

Golpiza en Necochea: la medida de la Justicia con los patovicas que alerta a las víctimas

Los tres patovicas que agredieron a un joven y a su padre a la salida de un boliche en el distrito bonaerense de Necochea en julio fueron liberados. Por esta decisión, los empleados de seguridad no podrán acercarse físicamente ni de manera virtual a las víctimas.​ ​​La familia y amigos de las víctimas se manifestaron en contra de la decisión de la Justicia de excarcelar a los acusados.

Después de estar casi una semana detenidos, el juez de Garantías, José Guillermo Lludgar, los imputó por lesiones leves agravadas por la participación de dos o más personas. Por los delitos en su contra César Jorge Martínez, de 47 años; Alan Nahuel Pirrota, de 30; y Gonzalo José Roldán, de 33, fueron liberados, aunque deberán cumplir con ciertas reglamentaciones para mantener su excarcelación.

En primera instancia no podrán acercarse a las víctimas "a una distancia menor a cien metros". Esta medida también aplica para la modalidad virtual, es decir que no se pueden contactar por redes sociales. La otra reglamentación es que se tienen que presentarse en el Juzgado una vez por semana.

“Están imputados por lesiones leves. Se los mantuvo detenidos teniendo en cuenta la violencia desplegada y las circunstancias. Es decir, como todavía podían existir testimonios para tomar, había peligro de que entorpecieran la investigación. Le di a la Fiscalía el máximo que son cinco días. Luego correspondía la excarcelación", indicó el juez.

En este marco, el abogado Matías Afife, quien representa a los agredidos, cuestionó la medida y reveló que no pudo participar en la audiencia que determinó la excarcelación. "Había una audiencia de excarcelación a la cual nosotros, como particular damnificado, nos íbamos a oponer. Se realizó media hora antes y en otro lugar del indicado, y no pudimos estar presentes. Así que los imputados ahora se encuentran en libertad", detalló. Luego de que se diera a conocer la liberación de los acusados, familiares y amigos de las víctimas protestaron frente al local bailable que se encuentra clausurado tras la feroz golpiza el pasado 23 de julio.

Con información de Télam