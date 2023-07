Golpiza en Necochea: la medida de la Justicia con los patovicas que alerta a las víctimas

Los tres patovicas fueron imputados por lesiones leves agravadas por la participación de dos o más personas. Qué pasará a partir de la determinación del juez con los acusados y los agredidos.

Los tres patovicas que agredieron a un joven y a su padre a la salida de un boliche en el distrito bonaerense de Necochea fueron liberados. Por esta decisión, los empleados de seguridad no podrán acercarse físicamente ni de manera virtual a las víctimas.​ ​​La familia y amigos de las víctimas se manifestaron en contra de la decisión de la Justicia de excarcelar a los acusados.

Después de estar casi una semana detenidos, el juez de Garantías, José Guillermo Lludgar, los imputó por lesiones leves agravadas por la participación de dos o más personas. Por los delitos en su contra César Jorge Martínez, de 47 años; Alan Nahuel Pirrota, de 30; y Gonzalo José Roldán, de 33, fueron liberados, aunque deberán cumplir con ciertas reglamentaciones para mantener su excarcelación.

En primera instancia no podrán acercarse a las víctimas "a una distancia menor a cien metros". Esta medida también aplica para la modalidad virtual, es decir que no se pueden contactar por redes sociales. La otra reglamentación es que se tienen que presentarse en el Juzgado una vez por semana.

“Están imputados por lesiones leves. Se los mantuvo detenidos teniendo en cuenta la violencia desplegada y las circunstancias. Es decir, como todavía podían existir testimonios para tomar, había peligro de que entorpecieran la investigación. Le di a la Fiscalía el máximo que son cinco días. Luego correspondía la excarcelación", indicó el juez.

En este marco, el abogado Matías Afife, quien representa a los agredidos, cuestionó la medida y reveló que no pudo participar en la audiencia que determinó la excarcelación. "Había una audiencia de excarcelación a la cual nosotros, como particular damnificado, nos íbamos a oponer. Se realizó media hora antes y en otro lugar del indicado, y no pudimos estar presentes. Así que los imputados ahora se encuentran en libertad", detalló. Luego de que se diera a conocer la liberación de los acusados, familiares y amigos de las víctimas protestaron frente al local bailable que se encuentra clausurado tras la feroz golpiza el pasado 23 de julio.

Tras la brutal golpiza, uno de los afectados detalló cómo fue el ataque que tuvo también como principal víctima a su hijo. "Fueron a matarme", expresó Hugo Aguilar, de 55 años, que presentaba la cara golpeada. El hombre relató que salieron “a festejar el Día del Amigos” porque “somos una familia de trabajadores”. Contó que salió con su hijo y cuando fueron a la puerta del boliche estaba desbordado de gente afuera y no recuerda “en qué momento hubo un disturbio".

Según contó el hombre, el personal de seguridad le pegó a su hijo y por eso intervino. "Como todo padre me metí a querer defenderlo. Esa fue mi intención. Entonces me pegan una trompada que después de eso no me acuerdo más nada", detalló a Telenoche.

"Cuando reacciono, dos chicos me habían ayudado, me levanto y voy hasta la puerta a preguntar por qué me habían pegado a mí. Me considero un hombre grande, no fui a pelear con nadie y uno de los patovicas me pegó de nuevo una patada en el pecho que me terminó volando", agregó sobre el episodio. "Cada vez estoy más embroncado. El segundo que me pegó fue a matarme. Como hombre grande te pegan una trompada y no necesitás más", remarcó.

El hombre contó que se encuentra con un tratamiento y aún debe realizar otros chequeos. "Tengo una resonancia magnética porque me pegaron en la cabeza. Hay que ver si queda alguna secuela", precisó.

Por su parte, José, el hijo de 32 años de Aguilar, agregó que "empezó todo por tanta gente que había en la puerta. Cuando empujan para que se alejen de la puerta, a este chico de blanco le pegan. Veo que le pegan a mi hermano más chico y quiero meterme. Ahí es donde me pegan contra el auto".