Habló la mamá de Aylin, la beba robada en Lomas: "Estaba sucia, muerta de hambre y bajó de peso"

Nicole Sandoval, mamá de la beba recuperada, agradeció el apoyo recibido y la búsqueda de su hija. Sus primeras sensaciones.

La madre de la beba recién nacida que fue robada este miércoles en el Hospital Alende de Lomas de Zamora, pasadas las 9.30 de la mañana, dialogó con la prensa por primera vez tras la aparición de Aylin y agradeció la visibilidad dada al caso para dar rápidamente con su paradero. "La pesaron recién, había bajado bastante de peso, estuvo bastante sin comer... Ahora se va a poner al día", explicó algo emocionada por lo vivido.

En declaraciones a la prensa, Nicole Sandoval, de 27 años, dio detalles de lo ocurrido puertas adentro del establecimiento sanitario. "A mí me dijo que era de neonatología, a la enfermera que era de limpieza, al de seguridad otra cosa. Sabía a quien decirle qué cosa. Cuando vienen a preguntarme a dónde está la bebé, les dije que se la había llevado una enfermera y me preguntaron cuál pero nadie tiene credenciales, entonces yo no sabía", recordó.

Nicole sostuvo que las horas vividas "fueron difíciles" pero que intentó mantenerse entera, por la beba y por su familia. "Yo creo que hay una organización detrás, vino preparada, el día anterior ya había venido porque la habían visto. Sabía qué pedirme, cuando la saca a la beba nadie la ve", señaló. Y apuntó contra el Alende: "En el hospital me decían que me la iban a traer, yo preguntaba dónde estaba y me decían 'en neonatología', les dije que yo la iba a buscar. No me dejaban ir, pregunté por mi hija, nadie sabía nada".

Sobre el reencuentro con Ailyn, la mujer contó: "Cuando la vi estaba muerta de hambre, bajó mucho de peso, estaba toda sucia...Se supone que mañana nos daban el alta". Y añadió sobre mantenerse en el lugar: "Ahora voy a estar con mi pareja, vamos a estar los dos acá. No creo que durmamos hasta que nos den el alta. Me la vacunan acá, todo acá (sin que se la lleven de la habitación) y nos vamos a casa".

Luego de manifestar que no le desea a nadie "la desesperación de perder una hija así", Nicole contó que atinó a pedirle a la gente que la busque y lamentó que algunas personas no quieran dar testimonio. "La policía, el municipio, los medios y los vecinos se movilizaron un montón", resaltó. Y cerró: "A la chica de la estación de servicio quiero ir a verla, agradecerle, abrazarla y decirle muchísimas gracias. Si no fuese por ella, yo no sé si estaría con mi hija. No la tendría acá. Se lo agradezco de corazón, a ella y a toda la gente que se movió".

El secuestro de la beba: ¿cómo ocurrió?

Según fuentes policiales, el hecho se dio cerca de las 9:30 de la mañana cuando "una mujer, simulando ser enfermera/médica", de ese establecimiento, ubicado en Claudio de Alas al 2500 de la localidad de Ingeniero Budge, ingresó a la habitación 107 e informó a la madre, Nicole Sandoval (27), que debía llevar a la beba a realizar controles pero no regresó.

Luisa, abuela materna de la beba, aseguró que su hija le relató que "una mujer con un ambo gris entró a la habitación, le dijo que era la enfermera, le pidió la libreta" de su nieta y le dijo que "se la tenía que llevar a hacer controles" y que, siempre según el relato de Nicole, "esta señora le dijo a otros que era de limpieza". En las puertas del hospital, cuestionó: "¿Cómo puede ser que no haya seguridad? Esta mujer se llevó a mi nieta que tiene menos de 24 horas de vida, se la llevó sin el alta, no le pidieron ni preguntaron nada". Por su parte, David, padre de la beba, apuntó sobre el mediodía: "Estamos buscando por nuestra cuenta porque nadie hace nada, ni nos da una respuesta".

Actualmente, interviene la Fiscalía N°4 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Leonardo Kaszewski. Hasta el momento, ordenó tomar nuevas declaraciones testimoniales y directivas para reconstruir el recorrido realizado por la mujer ya detenida. Fuentes judiciales confirmaron a Télam que a la bebé le cambiaron la ropa dentro del hospital.