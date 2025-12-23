Sur Finanzas: procesaron con prisión preventiva y embargaron a la tesorera

La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, fue procesada este martes con prisión preventiva por considerar que ocultó información a la Justicia. En el marco de la investigación de presunto lavado de dinero de la financiera, sospechada de vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La medida, que fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, alcanzó también a otros dos imputados, que serían choferes de la empresa. Ambos estaban con Sánchez cuando fue detenida hace diez días en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera. En ese allanamiento, la Policía secuestró seis celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otras.

"Decretar el procesamiento con prisión preventiva de Micaela Alejandra Sánchez por considerarla coautora penalmente responsable del delito encubrimiento agravado en función de la gravedad del delito precedente", indicó Armella en su fallo. La decisión también estuvo acompañada de un embargo sobre sus bienes hasta la suma de $5.000.000 millones.

El magistrado les otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, tras un pedido de los abogados defensores, según Noticias Argentinas.

Los anteriores allanamientos

El 10 de diciembre pasado, la Policía Federal Argentina (PFA) desplegó operativos en distintas sedes de la financiera, a un día de haber llevado adelante operativos en la AFA y una veintena de clubes, cuestionados por las instituciones que rechazaron las acusaciones que habrían motivado la intervención policial.

Hubo procedimientos en oficinas de la financiera y otros domicilios, en los que pidió también que se abran todas las cajas de seguridad que se encontraran allí.

Fuentes al tanto de la investigación confirmaron a El Destape que aquellos operativos se desplegaron en Suipacha N° 472, locales 7, 9, ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el local 7 es la sede social de Sur Finanzas Group S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A., el local 9 es domicilio fiscal de Sur Crypto S.A. y sede social de SF Inversiones S.A). En tanto, en PBA, los efectivos ingresaron a la sucursal Sur Finanzas ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen 9343, partido de Lomas de Zamora.

Antes de los allanamientos, el juez federal Daniel Rafecas había solicitado medidas tras la denuncia de la Coalición Cívica (CC) que acusó a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero. El magistrado estuvo a cargo del caso de forma provisoria, luego de declararse incompetente pero la Justicia Penal en lo Económico le "devolviera" el expediente.