La policía de Bullrich desalojó una feria de la salada sin orden judicial

Este lunes por la mañana, los y las feriantes del predio de La Salada fueron desalojados por la Policía Federal sin orden judicial, sin certificado de desalojo y con el aval de la interventora, Leticia Torres. La policía Federal, que responde a la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, realizó el desalojo sin autorización previa. Si bien el hecho no fue violento porque los trabajadores colaboraron; lo más agresivo para los trabajadores "fue la intervención y la administración".

Por tal motivo, desde el Sindicato Único de Trabajadores Feriantes de la República Argentina (SUTFRA) realizan este miércoles una manifestación en el Juzgado Federal de Quilmes y denuncian una “administración fraudulenta de la Feria Ocean”. “No nos vamos a mover hasta que escuchen el pedido de los trabajadores”, dijo a El Destape uno de los trabajadores.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desde el gremio informaron que su secretaria general, Mariana Berbeglia, se encuentra en el Juzgado Federal de Quilmes “a la espera de que la atienda el juez, Luis Armella”.

“Se pisotea la dignidad de más de 100 familias feriantes que sostienen esta actividad desde hace más de 25 años”, remarcaron. Según contaron, cada uno de los puestos de trabajo “fueron levantados con el esfuerzo y el capital de los propios trabajadores, quienes invirtieron en techos, estructuras y mejoras que hoy les son arrancadas con violencia, burlas y agravios”.

“Vamos a estar en la calle, organizados y en lucha, defendiendo a cada feriante y puestero hasta que se les devuelva lo que les corresponde: trabajo, dignidad y respeto”, sentenciaron firmemente.

A mediados del mes de junio, dos de los tres predios de La Salada reabrieron sus puertas tras haber estado cerrada tres semanas cerrada por una investigación contra Jorge Castillo, conocido como "El Rey de La Salada". Las ferias de Urkupiña y Ocean deben cumplir con ciertos requisitos para su funcionamiento.

El escrito publicado en redes sociales el 16 de junio pasado señalaba que “la feria retoma sus actividades comerciales a partir del lunes 16, los días y horarios habituales. Recordamos a todos nuevamente el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales, comerciales y la prohibición de venta de indumentaria en violación a la ley de marcas”.

Por su parte, Jorge Castillo, más conocido como el "Rey de la Salada" por su histórico rol en la feria de Ingeniero Budge, fue procesado con prisión preventiva. Cuando fue detenido, declaró tener depósitos en efectivo realizados en cuatro años por más de $33 mil millones. Además del hombre, se encuentran detenidos su mujer, su suegra y su hijo menor, Manuel bajo la causa a cargo de la fiscal Cecilia Incardona.