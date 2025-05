Vivió casi cuatro años con el cadáver de su madre en la casa: el macabro caso que destapó un familiar

Vivió cuatro años con su madre muerta en la casa: el macabro caso que destapó un familiar

Un hecho macabro salió recientemente a la luz cuando se supo que un hombre vivió casi cuatro años con el cadáver de su madre de 77 años en su casa de la ciudad de La Plata. El suceso se reveló gracias a la visita de un familiar que descubrió el delito. El deceso de la mujer se habría constatado en 2021, pero su hijo nunca denunció el hecho ni retiró el cuerpo.

Este lunes se dio a conocer el caso, cuando el personal policial de la comisaría Octava se dirigió a una vivienda ubicada en 74 entre 20 y 21, en Altos de San Lorenzo, luego de un aviso por una persona fallecida identificada como Marta Yolanda Durand. Cuando el personal policial arribó al domicilio se encontró con la hermana de la fallecida, quien explicó que hacía una década que no la veía y que decidió pasar a visitarla tras tanto tiempo.

Aunque fue recibida por su sobrino, de 47 años, quien le reveló que su madre había muerto en noviembre de 2021 mientras cenaban juntos, aparentemente por un paro cardíaco. De acuerdo al testimonio, tras el fallecimiento decidió trasladar el cuerpo sin vida a una de las habitaciones de la casa, donde permaneció desde entonces envuelto en frazadas y nylon.

Según detalló Noticias Argentinas, luego que el hombre se confesara, la hermana de la mujer alertó a las autoridades, quienes constataron que los restos óseos se encontraban en el lugar indicado.

El caso fue inmediatamente informado a la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, que dispuso la preservación del sitio y la intervención de la División de Casos Especiales. Asimismo, le dieron la carátula como "averiguación causales de muerte" y se investigan las razones por las cuales el hombre nunca notificó el fallecimiento.

En este marco, desde la Fiscalía se ordenó una autopsia del cuerpo de la mujer para establecer la causa exacta de muerte y, de esta manera, analizar si podrían corresponderle cargos al hijo por la omisión de denuncia y el ocultamiento del cadáver.

Uno por uno: los detalles escabrosos del crimen del barbero en Rosario

El asesinato de Alejo Riveros (26), un barbero que fue hallado muerto dentro de su local, situado en el barrio Larrea, en la zona noroeste de Rosario, generó fuerte conmoción. El homicidio ocurrió el viernes 25 de abril por la noche, cuando Riveros estaba por cerrar su local situado en México al 1200 bis, pero el cuerpo fue encontrado al día siguiente, en horas de la mañana, por su padre. Desde un primer momento, los familiares de la víctima afirmaron que no habían robado nada del negocio y enfatizaron que Alejo únicamente atendía “con turnos y a gente conocida”, ya que caso contrario no abría la puerta.

Según la acusación dada a conocer por la fiscal María de los Ángeles Granato, Longo atacó por la espalda a la víctima con un martillo y después le dio 35 puñaladas en el cuello. Ante la jueza Eleonora Verón, la fiscal señaló que Longo esperó a que Riveros se diera vuelta para pegarle con un martillo en la parte trasera de la cabeza. Una vez que cayó al piso, lo atacó con un arma blanca. Luego, de acuerdo a la reconstrucción del caso, se subió a un Fiesta Max y se fue.

Los familiares explicaron que, en la audiencia, la fiscal dijo que Longo había salido con una joven que actualmente era la pareja de Riveros y que, desde que el sospechoso rompió su relación, comenzó a entablar comunicación con Alejo. “Cuando Alejo me comentó que por esta chica había aparecido en escena este pibe le dijimos que era enfermizo. Que se alejara del chico y de la piba. Él se le aparecía en la barbería y Alejo nunca le había dado la dirección. Solo un enfermo puede hacer esto”, afirmó a Canal 3 la hermana de la víctima desde las puertas del Centro de Justicia Penal.

Mientras que Graciela, la mamá de Alejo, indicó: “Fue (un ataque) a traición, esperó a que se diera vuelta. Alejo tenía el mate en la mano. Le iba a preparar mate a él. Me siento devastada, mi hijo no está. Se la pasaba trabajando para pagar las horas de vuelo porque quería ser piloto”.

“Sabíamos que (Longo) era el ex novio de una novia de Alejo. Nada más. No lo conocíamos. Sí por una foto, pero nada más. Estamos con mucho dolor, mucha bronca, sentimientos que no se pueden describir. Cómo pudo haber hecho esto, ¡35 puñaladas!”, agregó Fabián, padre de Riveros, quien encontró el cadáver en la barbería.