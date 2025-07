La brutal muerte de Valentino Gael Incata Dávila, el nene de 2 años que estuvo desaparecido durante varias horas y luego fue hallado sin vida en un descampado con mordeduras de perros, paraliza hace días a la ciudad de La Plata. Tras la conmoción que generó el caso, dieron a conocer los primeros resultados del informe forense de la autopsia realizada sobre el cuerpo del pequeño. Equimosis, hematomas, varias heridas cortantes y la amputación parcial de ambos pabellones auriculares son los principales puntos. Dos vecinos y tres perros, bajo investigación.

"La causa de la muerte fue un traumatismo encéfalocraneano y shock hipovolémico, ad referéndum de pericias", manifestaron los expertos. En este marco, señalaron que no se detectaron otras lesiones que sostengan otra hipótesis que no sea la del ataque de tres pitbulls pertenecientes a un vecino; misma línea investigativa seguida por el fiscal penal en turno de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta. La Fiscalía N° 16 de La Plata analiza lo ocurrido bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.

Además de los hematomas y varias heridas cortantes, el cuerpo del pequeño tenía manchas lívidas, negruzcas y amarillentas en la piel y los órganos internos, a causa de los golpes y la teoría de que fue arrastrado por el campo en el que lo hallaron. Por otro lado, también se observó la amputación parcial de pabellones auriculares de ambas orejas -es decir que, presuntamente, los animales le habrían arrancado la estructura cartilaginosa-.

Al señalar a los vecinos que tenían de mascotas a tres perros -que fueron sometidos a una muestra de ADN para esclarecer qué pasó con el niño-, Paulina y Pedro se defendieron ante las denuncias y contaron que no estaban en su casa al momento de la desaparición pero al enterarse de lo ocurrido, "vinimos rápido para ayudar a buscarlo". “Nunca pasó una cosa así, los perros solían salir, pero la gente nunca me dijo que los quisieran morder. Ladraban, pero no mordían”, destacó el hombre en diálogo con Telefé.

El caso de Valentino

El hecho ocurrió en la zona de 431 y 182, en la localidad platense de Colonia Urquiza. Según el relato de la madre del menor, Rosa Dávila Mayon, ciudadana boliviana de 32 años, el nene había quedado al cuidado de su abuela y de sus hermanos mayores, de 14 y 12 años, alrededor de las 16. Al regresar cerca de las 18, la mujer se encontró con la dramática ausencia del pequeño.

A raíz de esto, la mamá del menor realizó la denuncia correspondiente y se desplegó un amplio operativo de búsqueda con oficiales de la Comisaría 7ª de Abasto y otras dependencias pertenecientes a la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) de La Plata en una zona caracterizada por descampados y extensos cultivos. A unos 500 metros de la vivienda, el cuerpo del niño fue encontrado sin vida.

De acuerdo a las primeras observaciones, el cuerpo presentaba lesiones similares a mordeduras de perro. Las marcas de dientes estaban presentes a lo largo del cuerpo, principalmente en el torso y en su cabeza; pero la Policía Científica no determinó a simple vista una lesión que haya causado la muerte. Además, fuentes policiales confirmaron que el niño estaba desnudo y que los restos de su ropa y el pañal fueron encontrados despedazados a lo largo del campo. Se cree que el cadáver fue arrastrado al menos 50 metros.

Un vecino de la familia fue imputado por el hecho. El hombre es dueño de cuatro perros, entre ellos un pitbull: se tomaron muestras de ADN de los animales para posibles pericias y también fueron secuestrados para otros análisis.