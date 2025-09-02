El 12 de abril del 2024 Felicitas Alvite embistió en La Plata al motociclista Walter Armand, provocando su muerte inmediata. Desde entonces, “La Toretto” se encuentra en prisión domiciliaria, acusada del delito de homicidio simple con dolo eventual y ahora ya hay fecha preliminar para el juicio.

El abogado de la influencer, Flavio Gliemmo, confirmó a Noticias Argentinas que el próximo 10 de octubre tanto la Toretto como todas las partes involucradas deberán presentarse en los Tribunales de la provincia de Buenos Aires a una jornada preliminar al juicio, donde se buscará “analizar y depurar la prueba ofrecida y, eventualmente, evaluar alternativas al debate oral”.

En la audiencia también deberá hacerse presente la amiga de la Toretto Valentina Velázquez, quien en la misma causa está acusada de correr picadas en el bosque platense.

Desde que el trágico hecho ocurrió, la Toretto ha tenido apariciones en sus redes sociales que provocaron el rechazo no solo de la familia de Armand, sino además de sus propios seguidores. Tanto es así, que la influencer continuamente cierra sus cuentas oficiales y se llama a silencio.

El accidente de la Loretto que provocó la muerte del motociclista

El 12 de abril pasado por la madrugada, en la Avenida 13 entre las calles 531 y 532 de la ciudad de La Plata, la Toretto atropelló y mató a Walter Armand quien circulaba en su moto a 73km por hora. Se estima que la influencer estaba corriendo una picada y que cruzó a la víctima a alta velocidad.

El impacto quedó registrado en las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de La Plata y allí no solo puede observarse el choque, sino también los instantes previos que complican a la Toretto por la velocidad con la que manejaba y el hecho de que ya había cruzado varios semáforos en rojo.

La repercusión del accidente de la Loretto en La Plata

El caso generó una gran repercusión mediática ya que la influencer es reconocida por sus publicaciones en Tik Tok y tiene cuentas con miles de seguidores en las redes sociales. Allí vuelca muchos de los videos que graba cuando maneja y por eso se ganó el apodo “Toretto”, que alude al personaje de la saga Rápido y Furioso.

"¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘este quiere correr’ y me hago la ‘Toretto”, expresaba la influencer en uno de sus posteos más virales.