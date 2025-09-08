Este sábado por la tarde, alrededor de las 18:30, dos delincuentes con armas de fuego ingresaron a una farmacia del partido bonaerense de La Plata y se robaron 4.700 pastillas de clonazepam. En el interior del local, se encontraban los empleados y una clienta, a quienes los asaltantes redujeron y amenazaron para que permanecieran en silencio.

Mientras uno de ellos vigilaba la puerta para que nadie pudiera llamar a la policía, el otro apuntó con el arma a las personas e hizo que uno de los trabajadores se fuera a la cocina para poder iniciar con el robo.

Según indicó el medio El Día, una de las víctimas confirmó que los individuos no solo se llevaron los medicamentos, además, celulares de los presentes y dinero de la caja. También sostuvieron que los sujetos se encontraban en un estado entre "lisérgico y violento".

En todo momento decían: "Dame la plata, dame la plata". Pese a esto, por fortuna, el asalto duró apenas unos minutos finalizando con la fuga de los delincuentes. Seguidamente, los trabajadores se comunicaron con el 911 para que enviaran una patrulla y denunciar así el hecho delictivo.

Robo de clonazepam en La Plata: cómo continúa la investigación

A pesar de que los delincuentes se llevaron dinero y algunos dispositivos móviles, los investigadores sostienen que el objetivo del robo era específicamente el clonazepam, ya que tampoco se llevaron otros psicofármacos. El clonazepam es un medicamento que se utiliza como estabilizador de ánimo en ciertas enfermedades de salud mental.

Una de las principales hipótesis de la causa caratulada como "robo calificado por el uso de arma de fuego" es que el destino de los medicamentos robados es el mercado ilegal. Por tal motivo, intentan descifrar si existe un grupo más grande detrás de este robo en particular.

Los delincuentes se encuentran prófugos, pero una de las descripciones de los testigos acerca de la vestimenta y el aspecto de uno de ellos, podría colaborar en la pronta detención de los sujetos.