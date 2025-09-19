La huerta La Unión de Villa Pueyrredón celebra su 5° aniversario y recibe reconocimiento de la Legislatura

El sábado 27 de septiembre, la huerta La Unión, ubicada en el barrio de Villa Pueyrredón, celebrará su quinto aniversario con una jornada abierta al público, repleta de actividades para toda la familia.

Desde las 14 horas en Larsen al 3200, CABA, los vecinos y vecinas podrán disfrutar de talleres, música en vivo, sorteos, puestos de comida y una serie de actividades en un evento libre y gratuito.

Durante el evento, la huerta recibirá el diploma de reconocimiento otorgado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasado 3 de julio. Este diploma destaca a la Huerta La Unión como "de interés social y ambiental", resaltando su contribución a la promoción de la soberanía alimentaria, el cuidado del medio ambiente y la recuperación de la vegetación nativa en un entorno urbano. La iniciativa, impulsada por el legislador Alejandro Grillo, subraya el impacto de la huerta como motor de cambio social y ambiental, y su papel en la revitalización de un espacio público que se ha convertido en un referente de participación comunitaria.

Un Proyecto de Transformación Social y Ambiental

Fundada en septiembre 2020, la huerta La Unión nació como esfuerzo vecinal para transformar un espacio público en centro de aprendizaje y acción comunitaria. La idea surgió a partir de la iniciativa de poner en valor un espacio público, a través de una huerta y jardín nativo en donde se promueva la soberanía alimentaria, la participación vecinal y la recuperación de la vegetación nativa de la zona.

El Aniversario: Una fiesta para todos

El festejo contará con una variada programación para disfrutar en familia:

Taller de cultivo de papas, con plantación en vivo.

Puestos de comida casera y plantines nativos a lo largo del evento.

Charla sobre los arroyos porteños, su historia y su relación con los biocorredores, la flora y fauna local.

Música en vivo y sorteos para dar cierre a la jornada con alegría y diversión.