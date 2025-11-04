Recientemente, la Escuela N°16 de la localidad de Junín fue el escenario de un brutal incidente: una mujer interrumpió una clase y atacó violentamente a cadenazos a una menor con quien su hija habría tenido un conflicto previo. El terrible hecho ocurrió dentro de una de las aulas de la institución educativa a la cual asistían ambas adolescentes. La alumna debió ser atendida por los médicos y sus familiares ya llevaron a cabo la denuncia.

En las últimas horas, trascendió en redes sociales un video en que se captó el momento exacto en el que la madre de una de las alumnas del colegio ingresó al aula de la institución y comenzó a atacar a una alumna con una cadena. Fuentes del caso afirman que la agresora gritaba mientras golpeaba a la joven frente a todos los alumnos. Entre golpes y gritos se la escuchaba decir: "¿Qué problema tenés con mi hija? Te voy a cagar a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar".

El incidente entre las jóvenes habría comenzado el lunes 27 de octubre. Aquel día, las dos chicas -de distinto curso- habrían discutido en la parada de colectivo. Esta situación habría sido la que despertó el enojo de una de las madres, motivo por el cual al día siguiente se acercó hasta la institución con el objetivo de agredir a la menor.

La terrible golpiza finalizó cuando la madre fue separada de la niña por una docente. La víctima de 14 años fue atendida por personal médico tras haber sufrido varios cortes en el cuero cabelludo, lo que impulsó a que la trasladaran al Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Abraham Félix Piñeyro", de Junín. Mientras la adolescente aún continúa en tratamiento por los fuertes golpes que recibió, sus familiares llevaron a cabo una denuncia contra la agresora, en la que también solicitaron una medida cautelar contra la mujer.

Entre Ríos: un alumno demorado por llevar un cuchillo a la escuela

Este miércoles, en la Escuela Normal Superior Mariano Moreno de Concepción del Uruguay, un adolescente se presentó en el colegio con un arma blanca y despertó el pánico en la comunidad educativa. El alumno de la escuela entrerriana llevó entre sus pertenencias un cuchillo, motivo por el cual la vicedirectora alertó a la Policía. Posterior al aviso, la Comisaría de Minoridad llevó a cabo un operativo en el establecimiento para controlar la situación y preservar la seguridad de los alumnos de la institución educativa.

Según lo establecido en el informe oficial, la intervención policial concluyó con la entrega inmediata del menor a su progenitor. Al mismo tiempo, la fiscalía solicitó el secuestro del arma blanca y dispuso el inicio de una serie de medidas administrativas orientadas a prevenir situaciones de estas características.