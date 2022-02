Suspensión del juicio contra Juan Darthés: qué fue lo que pasó y cómo seguirá la causa

Esta semana se conoció la noticia de la suspensión del juicio contra Juan Darthés que se venía llevando a cabo desde noviembre de 2021 en la justicia federal de Brasil. Qué implica esta noticia y cómo seguirá el debate de un caso testigo plagado de dilaciones y vaivenes judiciales.

Esta semana, a través de un video que publicó la actriz (y denunciante de esta causa) Thelma Fardín en su cuenta de Instagram, se conoció la noticia de la suspensión del juicio contra Juan Darthés, que había comenzado el 30 de noviembre de 2021 y que estaba a punto de ingresar en su etapa final.

“Este juicio no se suspende por irregularidades sino porque ahora un tribunal dice que no hay jurisdicción y que no se puede juzgar ahí (en Brasil) el caso”, aseguró Fardin en su video. “El mensaje que se está dando es un escándalo, es un mensaje de impunidad enorme. Si en un juicio como el mío pasa esto, ¿qué queda para el resto de las mujeres que deciden ir a la justicia? Estoy cansada pero no vencida”, aseguró la actriz.

Qué pasó en el juicio contra Juan Darthés

El caso estuvo plagado de dilaciones y de vaivenes judiciales desde el inicio. Hasta hace pocos días, se venían llevando a cabo las audiencias del juicio oral que se tramita en el fuero federal de Brasil en el que el actor Juan Darthés está acusado de “estupro agravado” contra Fardin, el delito equivalente a lo que en Argentina se denomina abuso sexual doblemente agravado.

Unos días antes de que se iniciara el debate, la defensa de Darthés, a cargo de un equipo de abogados entre los que se encuentra el mediático Fernando Burlando, había realizado un planteo de supuesta incompetencia. Esto fue rechazado por el juez federal a cargo del juicio, Ali Mazloum, quien confirmó que él era competente en la causa e invocó muchísima jurisprudencia para fundamentar su decisión. “Lo rechazó sobre la base de jurisprudencia del Supremo Tribunal de Brasil, que dice que todos los casos de estas características, que son los casos de brasileños que cometen delitos en el extranjero, son de competencia federal”, aseguró la titular de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres (Ufem), del Ministerio Público Fiscal de Argentina, Mariela Labozzetta, que colabora con la justicia brasilera en esta causa.

Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, agregó que esta decisión se notificó oportunamente a la defensa de Darthés y ésta la consintió: “Esto quiere decir que la aceptó, no cuestionó ni apeló la decisión. Por eso también es relevante el contexto en el que se presenta este recurso”.

Una vez comenzado el juicio, la defensa volvió a realizar el mismo planteo y el juez dejó en claro que ese punto ya había sido rechazado anteriormente y continuó con el debate.

Lo que se conoció esta semana es que la defensa interpuso un recurso de Habeas Corpus (diferente a como está regulado en Argentina), que vuelve a cuestionar la competencia de la justicia federal de Brasil para realizar este juicio. Este recurso se presentó ante el Tribunal de Alzada, es decir, en un tribunal superior al juez que está interviniendo. Contrariamente a la postura del juez, el Tribunal de Alzada decidió hacer lugar al planteo y resolvió, no de manera unánime, que la justicia federal no es competente para efectuar el juicio.

Todo esto llevó a que al día de hoy el juicio se encuentre en stand by.

La denuncia de Thelma Fardín

La actriz Thelma Fardin denunció en 2018 que había sido abusada sexualmente por Juan Darthés en el año 2009 en Nicaragua, en el marco de una gira de la serie juvenil “Patito Feo”. En aquel entonces Fardin tenía 16 años y Darthés, 45.

El caso salió a la luz en diciembre de 2018, tras una conferencia de prensa realizada por la colectiva Actrices Argentinas, en la que brindaron detalles de los hechos luego de que Fardin viajara a Nicaragua para radicar formalmente la denuncia.

En 2019, tras haber sido denunciado, el actor se refugió en Brasil debido a que, al tener la nacionalidad brasileña, no podría ser extraditado a Nicaragua. Sin embargo, se logró iniciar un proceso en la justicia brasileña ya que ese país sí permite juzgar a cualquier nacional que haya cometido un delito en otra parte del mundo.

La cuestión de la competencia

Si este delito hubiese sido cometido en Brasil, el caso hubiese tramitado en la justicia ordinaria. Sin embargo, en este caso los hechos ocurrieron en Nicaragua. De acuerdo a la jurisprudencia que se viene sosteniendo en la Corte Suprema de Brasil, para este tipo de delitos, en la que un nacional cometió un delito en el extranjero, es la justicia federal la que tiene competencia.

Cómo sigue el juicio contra Juan Darthés

Es muy difícil saber cómo continuará el proceso porque ni la defensa de Fardin ni el fiscal federal Andrey Borges Mendonça, que fue quien formuló la acusación, tuvieron acceso a los fundamentos de la resolución para saber qué tipo de alcance tiene.

Puede pasar que esto incluya la nulidad de todo lo que pasó hasta ahora y que vuelva a foja cero o que solo implique que pase de un juez a otro y que continúe en la justicia ordinaria, tomando por válido lo que se hizo hasta ahora. En ese caso, se cumpliría con las audiencias que faltan realizar y un juez distinto al que llevó el juicio hasta ahora dictaría la sentencia. “Pero son todas hipótesis porque no se conocen aún los alcances de la resolución. Lo que sabemos hasta ahora es muy poco y son muchas variables posibles”, señaló Labozzetta.

Se espera que, una vez que el fiscal federal Borges Mendonça tenga acceso a los fundamentos de esta decisión, en un plazo de 15 días, pueda apelarla. Seguramente el fiscal intentará recurrir dos cosas: en primer lugar, el tema del cambio de la jurisdicción y, en segundo lugar, que el efecto no sea inmediato sino cuando la decisión quede firme.

“El caso puede terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, aseguró Labozzetta.

En diálogo con El Destape, el abogado de Thelma Fardin, Martín Arias Duval, detalló: “Yo entiendo que quieren evitar una sentencia. (Darthes) Se va a Brasil para no ser extraditado y ahora cuando Brasil decide juzgarlo hace todo tipo de planteos para eludir una sentencia”.

Por otra parte, si en Brasil no se dicta un veredicto (ya sea absolutorio o de condena), la causa de Nicaragua, la orden de captura y la circular roja de interpol van a seguir vigentes.

“Con nulidad o prescripción, Darthés seguirá sin poder salir de Brasil porque lo detendrían para su extradición a Nicaragua”, agregó el abogado de Fardin.

Desigualdades

Para lograr que la escucharan, Thelma tuvo que transitar un camino cuesta arriba frente a una justicia sin perspectiva de género que ahora generó esta decisión, la cual podría implicar que la actriz tenga que volver a declarar. “Hay una justicia que imprime más violencia hacia las mujeres”, aseguró García Rey.

Thelma no está constituida como querellante por lo cual no pudo presenciar las audiencias. Además, al día de hoy, no pudo acceder a los fundamentos de esta polémica decisión, algo que la Directora Adjunta de Amnistía Internacional calificó de “inadmisible”.

Del otro lado, hay un hombre que tiene recursos, que pudo pagar un abogado en Argentina y ahora pudo pagarle a un estudio de abogados en Brasil. “Ahí nuevamente la desigualdad de armas es la que se impone y se hace visible. Estamos constantemente diciéndole a las mujeres que se atrevan a denunciar pero para eso tiene que haber una justicia que esté a la altura y eso no está pasando en Brasil”, sintetizó

Juicio virtual y sin público

El juicio comenzó el 30 de noviembre de 2021 ante la Sala 7 del Tribunal Federal Criminal y está a cargo del juez Ali Mazloum y a lo largo de las audiencias declararon 11 testigos, entre ellxs, la denunciante Thelma Fardín y las actrices argentinas Calu "Dignity" Rivero y Anita Co, quienes ya denunciaron al actor por otros hechos.

El debate hasta el momento no fue público debido a que el juez dispuso el “sigilo” de la causa (lo que en Argentina se conoce como “secreto de sumario”) para proteger los derechos de la víctima.