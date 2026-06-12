Juanita Tinelli denunció a su expareja por violencia de género

La modelo Juanita Tinelli denunció en las últimas horas a su expareja Bautista Cuiña por lesiones en contexto de violencia de género, según confirmaron fuentes policiales a El Destape. La joven se comunicó por la madrugada para alertar que su ex le habría dado un golpe en la cara, por lo que la Fiscalía de la Ciudad (Unidad Fiscal Norte PCyF) pidió las cámaras y avanzó con los llamados a declaraciones. Se espera que se presenten a dar su testimonio en las próximas horas Juana, sus amigos y sus empleados.

El hecho sucedió a las 5:20, dentro del establecimiento "Costa 7070", ubicado en la Av. Costanera Rafael Obligado 7070, en la zona de Costanera Norte. Tras la denuncia, se acercaron el SAME y efectivos policiales. De acuerdo a las primeras aproximaciones de los investigadores, un empleado llegó a ver la discusión entre Cuiña y Tinelli aunque no el momento del golpe denunciado.

La crisis familiar entre Juanita y Marcelo Tinelli

A principios de este año, en medio de la crisis que advirtió su padre, Juana irrumpió con un mensaje en las redes sociales. El conflicto comenzó cuando Juanita Tinelli denunció ante la Justicia haber recibido amenazas telefónicas anónimas.

A pesar de que tanto Marcelo Tinelli como Paula Robles acompañaron a su hija a radicar la denuncia, por el que recibió un botón antipánico, más tarde ella relacionó el amedrentamiento que sufrió con situaciones vinculadas a su papá. "Intentar vivir sin mi papá aunque él esté con vida es la lección más dificil que me ha tocado aprender", fue uno de los mensajes que publicó desde sus redes en ese momento.

Sin embargo, a comienzos de 2026 Juana había dado señales de una posible reconciliación familiar. Días atrás, compartió una imagen junto a sus hermanas Micaela y Candelaria y su hermano Francisco, acompañada por una frase cargada de afecto: “El amor que siento por estas personas no existe”. La postal fue leída como un intento de recomponer vínculos luego de meses atravesados por conflictos y distancia.