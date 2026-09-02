La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un nuevo formato de jornadas de adopción responsable de perros y gatos, con encuentros semanales en plazas y parques de distintas comunas. Durante septiembre habrá cuatro fechas en espacios públicos, donde vecinos podrán conocer animales en adopción y recibir asesoramiento.

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El objetivo de esta iniciativa es acercar las organizaciones de rescate a más personas interesadas en adoptar. Además de facilitar el encuentro con perros y gatos que buscan un hogar, las jornadas permiten que las ONG difundan su trabajo, reciban donaciones y recauden fondos.

Dónde serán las jornadas de adopción en septiembre

El cronograma contempla cuatro encuentros durante septiembre, todos los sábados y en diferentes puntos de la Ciudad. La propuesta busca ampliar la presencia territorial y generar oportunidades para que más vecinos puedan acercarse a conocer a los animales disponibles.

La primera jornada será el sábado 5 de septiembre en Plaza Arenales, ubicada en la Comuna 11, en Bahía Blanca y Nueva York. El encuentro se realizará de 13 a 18 horas.

Luego, el sábado 12 de septiembre, la actividad llegará al Parque Centenario, en la Comuna 6. El punto estará ubicado en la zona de avenida Leopoldo Marechal y avenida Díaz Vélez, de 13 a 17 horas.

El sábado 19 de septiembre será el turno de la Plaza Monseñor Andrea, en la Comuna 2, sobre avenida Córdoba y Anchorena. La jornada tendrá lugar entre las 13 y las 17 horas.

Finalmente, el sábado 26 de septiembre, las actividades se trasladarán a Parque Patricios, en la Comuna 4, en la intersección de avenida Caseros y General Urquiza. El horario será de 13 a 17 horas.

Qué vas a encontrar si querés adoptar

En cada encuentro participarán hasta 15 organizaciones que trabajan con animales rescatados. Las ONG presentarán perros y gatos que están en condiciones de ser adoptados y ofrecerán información para quienes quieran iniciar un proceso de adopción responsable.

También habrá animales que se encuentran bajo la tutela de la Gerencia Operativa de Manejo Animal. Se trata de perros y gatos que fueron rescatados durante distintos procedimientos y que actualmente están preparados para encontrar un nuevo hogar.

Además de conocer a los animales, quienes se acerquen podrán conversar con las organizaciones, recibir asesoramiento y conocer más sobre el trabajo que realizan diariamente con animales sin hogar.

Vacunación antirrábica gratuita

Las jornadas también ofrecerán un servicio veterinario para los vecinos que concurran con sus mascotas. En cada encuentro funcionará un móvil veterinario donde se podrá acceder a la vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos.

Las jornadas también ofrecen vacunación antirrábica gratuita para mascotas.

Este servicio se suma a las actividades relacionadas con la adopción y el bienestar animal. La iniciativa busca aprovechar estos encuentros para acercar servicios vinculados con el cuidado responsable de las mascotas.

Cómo ayudar a las organizaciones

Las jornadas no están destinadas únicamente a quienes buscan adoptar. Los encuentros también funcionan como espacios para acompañar a las ONG que trabajan en el rescate, tránsito y recuperación de animales.

Durante las actividades habrá stands de las organizaciones, espacios de difusión y asesoramiento, venta de productos solidarios y recepción de donaciones. De esta manera, quienes no puedan adoptar también tendrán distintas alternativas para colaborar con su trabajo.