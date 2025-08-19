La insólita explicación del juez que fallo contra Ian Moche por la agresión de Milei

La Justicia rechazó el pedido de amparo presentado por la madre de Ian Moche, el niño de 12 años con autismo que fue expuesto en redes sociales por el presidente Javier Milei. El juez federal Alberto Recondo resolvió que el mandatario no deberá eliminar el posteo ni abstenerse de futuras publicaciones. La familia de Ian reaccionó y denunció el impacto de los ataques al niño. “Autista pelotudo”, señaló la mamá de Ian, Marlène Spesso, como uno de los insultos que circularon.

La decisión del Juzgado Federal N° 4 de La Plata rechazó el pedido de amparo presentado por la madre de Ian Moche, el niño de 12 años con autismo y activista por los derechos de las personas con discapacidad, que fue expuesto en redes sociales por el presidente Javier Milei, quien retuiteó un mensaje que lo vinculaba con una supuesta operación política. La Justicia consideró que no hubo agravio ni daño, pero la familia sostiene lo contrario.

El juez Alberto Recondo resolvió que Milei no deberá eliminar el posteo ni abstenerse de futuras publicaciones similares. En su fallo de 32 páginas, sostuvo que “no se demostró que hubiese un agravio contra el menor o contra las leyes de discapacidad”. El magistrado argumentó que cada mensaje va a determinar si una publicación en X de Milei es definida como una actividad presidencial o no. "Si hace referencia a una actividad gubernamental, sí", dijo Recondo en un malabarismo discursivo.

“El retuiteo no necesariamente es la adscripción automática a todo lo que dijo quien tuitea y la libertad de expresión protege al funcionario público cuando habla como ciudadano”, apuntó en Urbana Play

Además, Recondo argumentó que la cuenta de Milei en X (ex Twitter) no constituye un canal oficial de comunicación presidencial, y que Ian, al tener “alto perfil”, se expone a la crítica pública. “Quien se ha expuesto voluntariamente a una actividad pública ha decidido también exponerse a las consecuencias que de su ejercicio se derivan”, agregó.

El repudio de la familia

En este marco, Marlène Spesso, madre de Ian, expresó con dolor y denunció más agravios contra el niño: “Ayer el diputado Agustín Romo retuiteó un Twitter que decía ‘la tenés adentro, autista boludo, y tu vieja también’. Y ahora me dicen que el presidente tuiteó algo parecido. Esto es lo que duele más”.

La frase, que resume el nivel de violencia simbólica que enfrentó Ian, se convirtió en el eje del reclamo familiar. Spesso cuestionó el fallo y la lógica que lo sustenta: “Los derechos de un presidente no pueden estar por encima de un menor. Todos nos tendríamos que preguntar qué está sucediendo en nuestro país”.

La voz de Ian y su activismo

Ian Moche también hizo su descargo y en diálogo con El Destape 1070, respondió: “Lo del tuit no fue un error porque él sabía lo que estaba haciendo. Lo mejor que podría hacer Milei es pedir disculpas públicas” y su madre reforzó esa postura: “Milei está diciendo, prácticamente, que como Ian es una persona pública, que se banque el destrato y las injurias.”

Más allá del conflicto, Marlène destacó el compromiso de su hijo como activista: “Al principio dijimos que no, pero Ian me dijo ‘yo quiero ser activista’. Sus videos enseñan cómo siente y vive una persona autista y generan conciencia y empatía.”