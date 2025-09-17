Sorpresa por el rasgo que más atrae en una primera cita, según la Inteligencia artificial

Según reveló la inteligencia artificial, lo que más atrae a las personas en una primera cita no es lo relacionado con el aspecto físico.

En plena era de algoritmos y emociones que se comparten al instante, la Inteligencia artificial se animó a resolver una duda que todos alguna vez tuvimos: ¿qué es lo que realmente atrae en una primera cita? El resultado dejó en claro que no es el aspecto físico ni lo material lo que más cuenta, sino la confianza. Este hallazgo se basa en el análisis de miles de perfiles, conversaciones y experiencias.

La IA concluyó que la autoconfianza, entendida como una seguridad genuina y no arrogante, es la que genera una percepción de apertura y autenticidad. Según explicó, las personas que transmiten estabilidad emocional y se muestran seguras sin presumir, activan zonas del cerebro relacionadas con la empatía y la conexión, aumentando así las chances de un segundo encuentro.

La confianza se manifiesta en detalles simples, pero poderosos: mantener contacto visual, expresarse con claridad, escuchar sin interrumpir y estar presente en el momento. La inteligencia artificial destacó que no se trata de dominar la charla, sino de estar cómodo con uno mismo. Además, advirtió que los nervios no representan un problema siempre que no se intenten ocultar, ya que “mostrarse vulnerable con naturalidad puede sumar puntos”.

Por otro lado, la IA identificó actitudes que generan rechazo inmediato: la inseguridad extrema, la negatividad y las referencias constantes al pasado. Por ejemplo, mencionar a una expareja se considera una “bandera roja emocional”. También desaconsejó frases que denotan desesperación, como “necesito estar con alguien” o “no quiero quedarme solo/a”. En definitiva, la inteligencia artificial sintetizó la fórmula para una conexión real en la primera cita: confianza y presencia emocional.