Sorpresa por “el peor” nombre de nena, según la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial armó una lista de los nombres para nenas que denominó como los más “feos” del mundo.

Elegir el nombre para un recién nacido es, para muchos, una odisea. Entre homenajes a figuras icónicas, gustos personales y la búsqueda de originalidad, las opciones son infinitas. Sin embargo, en esa búsqueda frenética, a veces se cruzan nombres que, para el oído promedio, suenan, como mínimo, peculiares. Y para sumar un poco más de claridad a esta discusión, la Inteligencia Artificial sentenció cuál es el “peor” nombre femenino para una beba argentina.

Según el estudio de la poderosa herramienta de IA, basado en percepciones sociales, sonoridad y el uso actual, hay un nombre que se lleva el premio mayor al "menos agraciado". La corona de la fealdad recae sobre Segismunda.

A pesar de haber sido el nombre de una santa y de tener un significado noble ("protectora victoriosa"), su origen europeo y su historia casi aristocrática no lograron salvarla de la guillotina de la inteligencia artificial. De esta manera, el chatbot lo considera una rareza literaria más que una opción real para una niña de estos tiempos.

La lista negra de la Inteligencia artificial con los nombres para nenas

Cabe mencionar que Segismunda no está sola en este purgatorio de nombres, ya que la IA, con su infinita base de datos, elaboró una lista más que nutrida de otros nombres femeninos que, según su criterio, son un "no" rotundo. Algunos sonarán a fantasmas del pasado, otros quizás a la tía abuela de un cuento de García Márquez. A continuación dejamos la lista completa, para que los conozcas y, por qué no, te sorprendas:

Hermenegilda

Higinia

Apolinaria

Filomena

Teodora

Crispina

Eufrasia

Romualda

Cunegunda

Clotilde

Gudelia

Hipólita

Escolástica

Genoveva

Agripina

Balbina

Basilisa

Panfila

Faustina

Dorotea

Argentina tiene tres nombres comunes que no existen en otros países

En Argentina, hay nombres que se escuchan a diario en aulas, plazas y familias. Sin embargo, algunos de estos nombres tan habituales en nuestro país están prohibidos o simplemente no existen en otras partes del mundo, ya sea por motivos culturales, religiosos o lingüísticos.

Uno de ellos es Mateo, un nombre muy popular en Argentina, pero que está prohibido en Islandia. La razón es que su gramática no se adapta al idioma islandés, por lo que no fue aprobado por el Comité de Nombres del país. En su lugar, se permiten variantes como “Matteó” o “Matthías”.

Otro ejemplo es Linda, un nombre de origen germánico que en Argentina se asocia a la belleza y lo agradable. No obstante, en Arabia Saudita está prohibido, ya que las autoridades consideran que no se alinea con su religión ni con su cultura.

El tercer caso es Diego, un nombre emblemático para muchos argentinos, especialmente por Diego Maradona, pero que en Portugal no se utiliza. En su lugar, los portugueses utilizan “Diogo”, una variante fonética y ortográfica que deriva del latín Didacus.