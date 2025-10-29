Un milagro ocurrió en la zona oeste de Rosario, provincia de Santa Fe: un hombre fue salvado por su gato en medio de un incendio. El hecho se produjo el último fin de semana.

El hombre, identificado como César, contó que gracias a la mordida de su gato se salvó de morir asfixiado en el incendio que tuvo lugar en la vivienda ubicada en Rouillón al 1900.

La mascota lo despertó a tiempo, ya que César se encontraba durmiendo y podría haber sido alcanzado por las llamas, que consumieron su casa casi por completo.

¿Cómo fue el incendio?

Al principio, César pensó que el animal solo lo estaba "molestando", pero en realidad el gato había percibido algo extraño. “Me salvó el gato que me mordió. Yo estaba durmiendo, el monóxido de carbono ya me estaba por dormir del todo. Cuando me muerde, miro para arriba y ya estaba todo el fuego cayendo del techo”, relató César en diálogo Telenoche Rosario.

De acuerdo al relato del hombre, el incendio comenzó en el techo, donde había material de Telgopor que ardió rápidamente y generó un fuego incontrolable. “Perdimos todo, absolutamente todo. El fuego agarró el techo y no quedó nada”, lamentó el dueño de la vivienda. Uno de los perros ladraba en el patio, al salir se encontró con sus vecinos que golpeaban su puerta para alertar por lo que pasaba,

Si bien durante el siniestro murieron dos mascotas, los bomberos lograron reanimar a una de las perritas, "pero no pudieron salvar al resto. Incluso ellos se emocionaron, lloraban por los animales”, relató el damnificado.

Por otro lado, César destacó la ayuda y la solidaridad que recibió en su barrio.“Quiero agradecer a todos los vecinos, los que conozco y los que no. Si no fuera por ellos, el fuego habría avanzado más. Antes de que llegaran los bomberos, ya habían apagado casi el 80% del incendio”, contó.

La solidaridad de los vecinos

La casa en la que César vive con su mujer y dos hijas, quienes no se encontraban en la vivienda, quedó completamente destruida. En la parte delantera funcionaba un comercio y en la trasera residía la familia.

El afectado pidió que aquellos que quieran colaborar tras el incendio, pueden comunicarse a los teléfonos 341-587-6521 y 341-397-2483.