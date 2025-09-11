Esta mañana la Ciudad de Buenos Aires se vio envuelta en un caos que comenzó con un incendio en el edificio Libertad (sede de la Armada Argentina), ubicado en el barrio de Retiro, y continuó con el vuelco de una ambulancia del SAME que se dirigía al lugar.

Las llamas comenzaron en el parabalas de goma del Polígono de Tiro, durante una adiestramiento rutinario del personal, y que se encuentra junto a la playa de estacionamiento del lugar. Los Bomberos de la Ciudad se movilizaron hacia el edificio que se encuentra en Comodoro Py al 2000, donde se detonó el incendio pasada las 11 de este jueves.

El personal correspondiente trabajó durante varias horas para controlar las llamas. De acuerdo al parte policial, el fuego inició en un sector del contrafrente, sin contacto con el edificio principal y el personal de la Armada confirmó que el polígono fue evacuado en su totalidad. No hubo víctimas fatales, pero sí debieron asistir a una persona.

Además, evacuaron todo el material pirotécnico que podría haber agravar la situación. El cuerpo de bomberos evitó que el fuego alcance la imprenta lindera al edificio, lugar en el que se encontraba mucho material inflamable.

¿Qué pasó con la ambulancia del SAME?

Mientras las dotaciones trabajaban en el lugar, una ambulancia del SAME que se dirigía al operativo volcó a pocos metros del predio, sobre la avenida Comodoro Py. Ante esta situación, los integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito de Bomberos de la Ciudad auxiliaron al conductor de la ambulancia, quien luego fue revisado por personal sanitario.

En el operativo también participaron una unidad cisterna, personal del GER Saavedra y la Brigada de Emergencias Especiales. En cuanto al SAME, desplegó 20 móviles en el lugar de los hechos.

Tras el hecho, la Armada emitió un comunicado en el que explicó los hechos: “Pasadas las 11 horas se produjo un incendio en la parte frontal del Edificio Libertad, en el parabalas de goma del Polígono de Tiro, durante un adiestramiento rutinario del personal. Fue destacado personal propio del grupo de Lucha Contra Incendios para combatir el fuego y se requirió apoyo a Bomberos de la Ciudad, que se presentó a la brevedad. El foco ígneo se encuentra controlado y no se registraron heridos. Como medida preventiva se dispuso la inmediata evacuación del personal del sector y los pisos aledaños".

Así es el edificio Libertad

El edificio Libertad funciona como sede del Estado Mayor General de la Armada y del Comando Conjunto Marítimo del Estado Mayor Conjunto. Fue inaugurado en 1970. La construcción proyectada por Jorge Servetti Reeves consiste en una planta con forma de letra “T” y con las alas quebradas.

La estructura cuenta con una planta baja y 15 pisos, aunque el cuerpo central que aloja los ascensores llega hasta el número 16. Además, hay dos cuerpos de menor altura ubicados a ambos lados del eje principal: uno fue destinado a cocina, dependencias e imprenta; y el otro a sala de máquinas y talleres de mantenimiento.