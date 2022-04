Crece la tensión en la protesta de los trabajadores del Incaa

Se registraron corridas, forcejeos y golpes entre los policías y los manifestantes, en tanto que al menos una persona fue detenida mientras se desconcentraba la movilización.

Efectivos de la Policía de la Ciudad se hicieron presentes en una protesta que llevan adelante diferentes actores del sector audiovisual desde este mediodía frente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). Se registraron corridas, forcejeos y golpes entre los policías y los manifestantes, en tanto que al menos una persona fue detenida mientras se desconcentraba la movilización.

Los trabajadores de la industria del Cine se convocaron en las redes sociales para exigir la renuncia del titular del organismo, Luis Puenzo. y escribieron una carta para visibilizar sus reclamos.

El principal descontento con la gestión del cineasta es con la no modificación del Plan de Fomento, "impuesto en el gobierno de (Mauricio) Macri que concentra la producción cinematográfica en las productoras más grandes radicadas en AMBA, no llevó adelante políticas que impulsen la producción de cine en las Provincias", asegura el Colectivo de Cineastas a través de una carta abierta que envió al ministro de Cultura, Tristán Bauer.

La carta de la entidad también enumera otras razones por las cuales cuestionan el funcionamiento del Incaa: "No estableció ninguna medida tendiente a revertir las enormes desigualdades de género a la hora de dirigir u ocupar roles centrales en los equipos técnicos, no se puso a la cabeza ni acompañó el reclamo del sector por la inminencia de la caducidad que implica el desfinanciamiento del área que conduce y se limitó a pedir en una reunión que crucemos los dedos para que salga el proyecto de ley del diputado Pablo Carro", en referencia a la iniciativa del legislador para extender el fondo de fomento más allá del 2022.



Además, agregan que se desfinanciaron los festivales nacionales, no se impulsó la red de Espacios Incaa y tampoco se puso en marcha la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional (Cineain), entre otros reclamos.

Noticia en desarrollo