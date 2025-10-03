La Iglesia de La Matanza dialogó con referentes del Poder Judicial sobre el narcotráfico y la vulnerabilidad social

La Parroquia San José de La Matanza fue escenario de un encuentro de reflexión organizado por la Pastoral Judicial. La actividad “Diálogos por una justicia más humana”, reunió a representantes de la Justicia y a integrantes de la Familia Grande del Hogar de Cristo, en un contexto social atravesado por al crisis económica a nivel nacional. Este encuentro se da en el marco del triple femicidio de Florencio Varela que conmocionó al país en la última semana, acto delictivo que involucra a una banda narco.

La jornada estuvo presidida por Monseñor Oscar Ojea y el obispo de San Justo, Eduardo García, quienes abordaron la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ciertos sectores sociales frente al narcotráfico y la necesidad de fortalecer la presencia del Estado y la institucionalidad en las zonas más postergadas. En este sentido, los organizadores insistieron en la importancia de brindar oportunidades a los sectores más postergados que consiste en habitar espacios urbanizados, con entornos cuidados por parte del Estado y proyectos educativos clave para los jóvenes.

“Tenemos que ser conscientes de que cuando un alumno ingresa a nuestras escuelas, cada matrícula que logramos es un chico menos para el narcotráfico. Por eso necesitamos más matrículas", reflexionó García.

Más acceso a la Justicia

El responsable de la Pastoral Judicial, el obispo Eduardo García subrayó la importancia de garantizar el acceso de los sectores vulnerables a la Justicia y destacó la importancia de detener los escenarios violentos en niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, sostuvo ante los funcionarios judiciales: “Ustedes pueden ayudarnos, pero al escucharnos, también estamos colaborando con ustedes. Les pedimos que nos faciliten el trabajo en los casos de acompañamiento de menores sin ningún tipo de protección, les agradecemos su presencia y les proponemos un camino para recorrer juntos”.

Por su parte, Monseñor Oscar Ojeda destacó la necesidad de continuar el legado del Papa Francisco, quien en su tarea pastoral invitó a resguardar y proteger a las personas víctimas del narcotráfico. “La pregunta que se hacía Francisco cuando visitaba una cárcel era por qué ellos sí y yo no. Esta es una invitación a que todos, cada uno desde su lugar, nos hagamos esa misma pregunta”, reflexionó Ojeda.

La pluralidad de voces

El panel incluyó distintos testimonios que fueron referentes de la Familia Grande del Hogar de Cristo tales como Christian Gianera, del hogar de menores; Beatriz Masko, acompañante; y Marina Penza, trabajadora de la cooperativa El Pan Nuestro de Cada Día.

Asimiso, estuvieron presentes los funcionarios judiciales en la que se destacaron Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Sebastián Casanello, juez en lo Criminal y Correccional Federal; Gabriel De Vedia, juez de la Cámara Nacional del Trabajo; Andrés Basso, juez federal; Jimena Monsalve, jueza Nacional de Ejecución; Paulina Coto, directora de ATAJO; Virginia Barreyro, directora de DCAEP; y Facundo Tignanelli, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires; la exsecretaria de Integración Socio Urbana y catequista Fernanda Miño; y la Fiscal General de La Matanza, Patricia Ochoa.