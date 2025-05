Venta de pasajes aéreos en el Hot Sale 2025: cómo encontrar ofertas, vuelos baratos y qué tener en cuenta

Desde el próximo 12 al 14 de mayo se realizará el Hot Sale de vuelos 2025. Cómo encontrar las mejores ofertas, dónde comprar y todo lo que necesitás saber para no perderte la mejor oportunidad de comprar vuelos baratos.

Qué ofertas habrá para aprovechar en este Hot Sale 2025

Este año habrá muchos vuelos a destinos internacionales a muy buenas tarifas. Si bien los especialistas de Promociones Aéreas consideran que habrá oportunidades para una variedad reducida de destinos, entre ellos, se destacan: Brasil, Caribe y Estados Unidos.

Una modalidad que probablemente se observe mucho en esta edición serán los cupones de descuentos para paquetes como alojamientos en destinos domésticos e internacionales. "Lo que esperamos es que este Hot Sale 25 promueva la compra con flexibilidad y la posibilidad de abonar en cuotas, algo que en el ideal debería continuar", señalaron desde Promociones Aéreas.

Además, es posible que se repita la posibilidad de combinar o acumular descuentos bancarios con un cupón de alguna aerolínea, algo que ya ocurrió en otros eventos de la industria. Así, es probable que aparezcan descuentos en vuelos internacionales, principalmente de GOL y destinos de Brasil. Por ejemplo, con vuelos desde Córdoba a Fernando de Noronha.

En este sentido, Brasil fomenta muchas nuevas plazas de turismo playero que ofrecen verano todo el año, como los destinos Joao Pessoa o Arraial do Cabo. Además de las ya conocidas, Arraial d’Ajuda, a muy buenos precios y, en especial, Maragogi tiene precios de regalo. "Para el Hot Sale, no creemos que haya descuentos en destinos no tradicionales, pero si encontramos sorpresas vamos a ser los primeros en comunicarlos", señalaron.

Qué hay que tener en cuenta antes de comprar en el Hot Sale 2025

Los especialistas recomendaron a los usuarios que si ya tienen destinos elegidos que investiguen los precios antes. "Para que cuando encuentren el descuento al destino sepan que es una super oferta. En el momento que la gente ve una oferta que le interesa, tiene que aprovecharla porque si chequeas el precio durante ese tiempo podés perder la oferta", remarcaron. Así, entre las recomendaciones remarcaron:

Investigar precios con anticipación.

Preparar pasaporte y tarjetas para no perder tiempo.

Planificar tu presupuesto e informarte.

Consultar con tu banco si está asociado a algún comercio o sitio en particular para conocer los medios de pago y cuotas disponibles.

Cómo planificar un destino para el próximo fin de semana largo

Otro de los consejos fue que si el plan es viajar en el próximo fin de semana largo o pronto tenés que repasar tu lista de destinos deseados, ser realista con tu presupuesto y aprovechar la oportunidad. "La planificación ayuda a economizar", remarcaron.