Trabajadores del Garrahan ratifican el paro de 48 horas ante la falta de respuesta del Gobierno 

Trabajadores del Garrahan ratifican el paro de 48 horas ante la falta de respuesta

Los trabajadores del Hospital Garrahan ratificaron el paro de 48 horas ante la falta de recomposición salarial por parte del Gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza, que comenzará mañana martes también incluirá una movilización al Congreso. Los trabajadores, asimismo, denunciaron las amenazas que recibieron los médicos residentes que debieron suspender sus acciones de protesta y pidieron en sus redes sociales: "No nos dejen solos".

“El gobierno pretendió cerrar el conflicto con su extorsión a residentes, que suspendieron sus medidas tras la gravísima amenaza de despidos. Lejos de aplacar los ánimos, el conflicto escaló: los paros del personal de planta, que somos más del 90% de trabajadores que hacemos funcionar al hospital, fueron enormes la semana que pasó y vamos a 48 horas esta semana”, apuntó Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan.

En este marco, denunciaron el bono que propusieron para los trabajadores residentes y afirmaron que “no responden ni a su reclamo ni menos al del 90% restante, para quien no hubo propuesta alguna”. Enfatizaron que “tienen que recomponer todos los salarios básicos”.

También destacaron que ante la falta de respuestas del Gobierno se movilizarán "el miércoles a las 11 al Congreso” en el marco de una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo para luego dirigirse a Plaza de Mayo.

Los trabajadores del Garrahan denunciaron amenazas del Gobierno y de las autoridades a los residentes

La semana pasada, desde la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales y Técnicos advirtieron que el Gobierno Nacional y las autoridades del centro pediátrico amenazaron a los residentes para que levanten las medidas de fuerza programadas para esas jornadas. “Primero llegó un aviso a los jefes de que iban a contratar médicos pediatras para reemplazar a estos residentes”, contó Carolina Goedelman, jefa de clínica del sector de Hematología del Laboratorio Central del Hospital Garrahan en declaraciones a Splendid-990.

"Después, a la tarde, les llegaron a los residentes telegramas, avisando de que si no se levantaban las medidas de fuerza se iban a aplicar sanciones que podían incluir los despidos”, agregó. En la misma línea, precisó: “Verbalmente se les dijo que estaban los telegramas de despido escritos y que si no se levantaban las medidas se iban a enviar. Así que los residentes levantaron la medida. Los amenazaron".

“Que te digan que te van a echar es una amenaza”, subrayó al tiempo que confirmó que la planta permanente del Garrahan permanece de paro hasta mañana en reclamo de mejoras salariales.

Por su parte, planteó que el pasado miércoles, en el marco de la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo, las autoridades del hospital “no ofrecieron absolutamente nada” ante la exigencia de incremento de sueldo de los trabajadores, y remarcó que no hubo representación del Ministerio de Salud, empleador directo de los trabajadores. “Fue gente que no tenía capacidad de decisión sobre el presupuesto. No nos ofrecieron absolutamente nada. Nos volvimos con las manos vacías”, criticó.

De no percibir mejoras, Goedelman anticipó una fuga de profesionales y lamentó la pérdida que ocasionaría la salida de los trabajadores en el servicio debido a su extensa formación. “Tenemos gente, hoy por hoy, gobernándonos, que están en esas posiciones sin demasiada capacitación, ni formación, ni nada. Solamente porque tienen buena participación en redes", cuestionó.