Un joven platense de 19 años sufrió un episodio de homofobia cuando un hombre al que le iba a alquilar su departamento en Mar del Plata le rechazó la propuesta solamente por su orientación sexual. Así lo comunicó Alexis Bianchi, quien mostró las capturas de los mensajes que tuvo con el propietario y repudió su actitud.

"El INADI me habló para facilitarme la denuncia, pero yo no accedí a denunciar, no es mi objetivo", afirmó Bianchi a El Destape y contó que su intención al publicarlo era "visibilizar la discriminación que sufrimos constantemente". "Nunca pensé que iba a tener tanta masividad, por lo cual estoy muy contento y por eso me estoy tomando las cosas con calma", reconoció a este medio.

Alexis estaba planificando sus vacaciones junto a su mejor amigo. En un grupo de Facebook consultó por la disponibilidad de un departamento para pasar una semana de vacaciones en la costa y ahí fue cuando un hombre se contactó con él para ofrecerle el alquiler. Pero después de varias preguntas, el hombre en cuestión cambió completamente su actitud y decidió negarle el hospedaje.

En los chats que mostró Alexis en su cuenta de Twitter se puede ver cómo el propietario viene organizando todos los tramites para el alquiler de manera normal, hasta que el joven menciona que irá con un compañero. "¿Cuántos son?", fue su primera consulta, a lo que Alexis le respondió que serían solamente dos personas.

"¿Es tu pareja?", fue la segunda pregunta y la tercera, directamente fue: "¿Son gays?". Sorprendido por el interrogatorio, Alexis le puso un signo de pregunta y le respondió que sí. Inmediatamente, el hombre demostró el por qué de sus preguntas y dejó en claro su homofobia. "No alquilo a gays chau", escribió el propietario y como intento de justificativo dijo: "Mis hijos chiquitos viven al lado de la casa".

Alexis decidió compartir lo ocurrido en sus redes sociales con un contundente descargo que se viralizó rápidamente. "Por estas situaciones y por muchas otras marchamos, para reclamar nuestros derechos y que dejen de pasar cosas así, aunque sean mínimas", afirmó el joven platense, demostrando su hartazgo debido a las distintas situaciones de homofobia que aún en la actualidad se viven día tras día.

Una persona le consultó por qué no le mintió cuando identificó que el propietario comenzó a cambiar su actitud, a lo que Alexis respondió que la orientación sexual no es algo que haya que ocultar. "Estoy bastante orgulloso de ser lo que soy y de todo lo que me costó llegar a aceptarme en esta sociedad de mierda", afirmó el joven, dando a entender que quien tiene que modificar sus pensamientos no es él, sino quienes deciden discriminar.

"Hoy me tocó pasar esto a mi, pero la gente de nuestra comunidad vive estas situaciones a diario, y en muchos casos son situaciones violentas que terminan con compañerxs muertxs", sostuvo Alexis. Según informó en su cuenta de Twitter, decidió no hacer la denuncia. De todas formas, en las últimas horas el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) se contactó con él para ver de qué manera accionar.