La historia desconocida de Francisco: una trans argentina de 78 años y otras 129 latinas sobrevivieron a la pandemia gracias al Papa y crearon un "vínculo hermoso"

Durante los peores días de la pandemia, cuando el miedo, la desinformación y el encierro empujaban aún más a los márgenes a quienes ya vivían en el borde, en un pequeño pueblo costero del Lacio, una comunidad de 130 personas trans encontró algo más que asistencia. Encontró escucha y, sobre todo, reconocimiento. El gesto partió del padre Andrea, pero terminó alcanzando la cúpula misma de la Iglesia: el Papa Francisco.

Torvaianica queda a unos 40 kilómetros de Roma. Ahí, en la parroquia del padre Andrea, un grupo de travestis latinas —muchas de ellas trabajadoras sexuales, migrantes y sin papeles— fue protagonista de una de las tantas pequeñas pero grandes historias que demuestran la humanidad del Papa Francisco. Gracias a la intervención del párroco y a la respuesta directa del Papa, estas mujeres trans recibieron alimentos, ayuda económica, atención médica y algo que la mayoría no creía que podía existir: un lugar dentro de la Iglesia.

“Yo había perdido la fe durante mi transición”, cuenta Marcela Demarco, uruguaya, 51 años, que vive en Italia desde hace 25, a El Destape. “Durante la pandemia conocimos a Andrea, el cura de nuestra iglesia de barrio. Nosotras, casi todas, somos trabajadoras sexuales. Y todas habíamos perdido el trabajo, los clientes, todo. No teníamos cómo vivir. Fue un momento desesperante.”

Fue entonces cuando el padre Andrea propuso una idea: “Escriban una carta al Papa Francisco contando su vida y pidiendo ayuda concreta. Si necesitan 200 euros, pídanlos”. Las cartas estaban llenas de lágrimas, pero también de corazones y líneas de colores. “Fue algo muy emotivo”, recuerda. “Le escribí al cardenal Krajewski, limosnero del Papa, y me respondió de inmediato: ‘Don Andrea, ningún problema. Cuando lleguen las cartas, damos la ayuda’”. La respuesta no llegó solo con palabras, sino con acciones concretas: vacunas, cajas de comida, ayuda económica para pagar alquileres, servicios y tratamientos médicos. No fue solo para las personas trans, sino también para desempleados, migrantes y familias necesitadas.

De Fiorito a Roma: el reencuentro

Perica Burrometo es una travesti argentina de 78 años que migró a Europa a fines de los años 80 huyendo de la represión policial. “Yo vine buscando libertad, escapando de la violencia. Allá te llevaban y hasta te mataban por ser travesti, acá no”, cuenta desde su casa en Roma.

Pero su conexión con Francisco no empezó en Roma, sino décadas antes, en Buenos Aires. “A Francisco lo conocí en Fiorito. Daba misa en una iglesia chiquita, Nuestra Señora de Itatí, la Virgen Negra. Yo iba a sus misas, él nos miraba con ternura. Nunca nos juzgó”, recuerda. Años más tarde, volverían a encontrarse, esta vez del otro lado del mundo. “Gracias al padre Andrea y Sor Genevova, nos reencontramos. Fue hermoso. Nos invitó al Vaticano. Fuimos a las cenas del Día del Pobre, del Emigrante. A todo lujo. Miles de personas. Nunca imaginé eso”. “Cuando me vió me dijo ¿qué haces acá? y yo le dije que de aventura, como siempre”.