Es argentina, reacciona a emojis en TikTok y puede ganar desde 2000 dólares al mes: así trabaja una NPC

Simulando ser un personaje de videojuego, esta nueva práctica que comenzó en Estados Unidos llegó a nuestro país de la mano de TitaSama. Cómo reaccionar a emojis en TikTok se transformó en una verdadera fuente de ingresos y qué hay detrás desde una mirada sociológica.

TitaSama se hizo viral cuando replicó en TikTok para un audiencia argentina lo que otros streamers estaban haciendo: imitar el comportamiento de un personaje de videojuegos a cambio de dinero. Lo que en los Lives de la app se conoce como “NPC”.

En Twitter replicaron videos de streamers con millones de seguidores que mostraban cómo un grano de maíz se convertía en pochoclo por el calor de una plancha para el pelo mientras reaccionaba al emoji de helado con la frase “ice cream so good”. Tita, por su parte, camina en el lugar durante horas mientras reacciona a emojis de donas o pelotas de fútbol al grito de “¡Messi!”. El primer día que lo intentó juntó 21 dólares en una hora.

TitaSama se llama Natalia Yamila Martínez, tiene 24 años, vive en Tigre y en 2016 empezó a streamear en Facebook Lives, hizo un camino de construcción de comunidad y finalmente eligió Twitch. Este mes decidió probar recrear a un NPC -un tipo de personaje de videojuego- y pasa las noches frente a una cámara.

Cuando Natalia pensó en hacer transmisiones en vivo en TikTok, la práctica llevaba unos días viral y los creadores de contenido aseguraban que podrían llegar a 1800 o 2000 dólares en un mes. Después del primer día hizo la cuenta y le pareció realista: "Si hago 58 dólares por día, en un mes llego a 1800”, pensó. Esa cifra frente a su trabajo que le da 139 dólares al mes le resultó tentadora.

En Twitter y la academia se elaboran muchas posibles respuestas a la pregunta para quién se hace este contenido, algunos creen que apunta a un fetiche de dominación por el que al darle un emoji a alguien la otra persona debe actuar exactamente como se lo espera. Otros creen que es solo la fantasía de ver un personaje de videojuego en la vida real.

El Destape consultó acerca de esto con Christine Tran, quien tiene un Doctorado de la Universidad de Toronto donde estudió plataformas, medios y videojuegos para analizar qué tanto de esto es cierto. La especialista asegura que a través de la cámara se reconoce una conexión con el trabajo de la intimidad y sexual: “Sacan rédito de las plataformas de streaming al convertirse en personajes de minijuegos”. Por ende, tienen una manera específica en la que deben actuar.

Tran agrega que, aunque la discusión está reducida a un género, tanto varones como mujeres ponen su cuerpo en control de otras personas por dinero: “La imposibilidad de ir al baño por un tiempo prolongado es ejemplo suficiente”, explica. En sus palabras, todos los creadores de contenido viven de crear intimidad con su audiencia, de una forma u otra, en distintos niveles.

Para TitaSama la audiencia es clara: lo hago para los argentinos. En entrevista con El Destape refuerza la teoría: ”Cuando me tiran una pelota digo Messi, cuando me dan una gorra digo nashe. Mi idea es parodiar al estilo argentino”.

Quiénes pueden recibir dinero en TikTok

Para poder monetizar el contenido, los creadores utilizan los regalos que están disponibles para mayores de 18 años con no menos de 100 mil seguidores y sin infracciones a las normas de comunidad en su cuenta.

Los valores de la moneda los muestra la aplicación al enviar un regalo a un creador: se reparte 50% para TikTok y 50% para el creador de contenido que lo recibe en una transmisión en vivo.

Los “regalos”, que son emojis, cotizan en dólares y su valor va desde el centavo hasta los 400 dólares cada uno. Aunque los más populares no superan los 15 dólares, cada centavo suma.

TitaSama llegó a pasar poco más de dos horas seguidas en su primer fin de semana de streaming y ante cada regalo había una reacción específica, a la vista parece agotador recordar cada expresión y ejecutarla tan rápido como sea posible, pero para ella es automático: “Ves las cosas y sabés qué hacer, llega un punto en que hasta podés pensar al mismo tiempo. El problema es que físicamente no te da el cuerpo”, dice en entrevista con El Destape.

Para ella no es un mundo nuevo: TitaSama es una persona a la que le gusta experimentar nuevos formatos, cuando era adolescente hacía cosas parecidas en Facebook, que no tenían nombre ni traían ningún rédito, por eso lo define como “un flashback del pasado”.

En esa época también sufrió mucho ciberacoso por ser mujer y mostrarse en una cámara, que con el tiempo pudo sobrellevarlo apoyándose en la comunidad de creadoras que pasan por lo mismo. “Se te ve un cuarto de pezón y hacen clips y páginas porno con eso. Tienen denuncias, no deberían estar vigentes, pero ahí siguen”.

Por eso cuando a Natalia se le pregunta por aquellos que le envían regalos de TikTok desde un lugar morboso su respuesta muestra plena conciencia del ciberacoso: “Siempre nos toman como productos, no importa lo que hagamos. La gente espera que una se aproveche de eso pero yo solo quiero hacer contenido de comedia, si viene un morboso a donar, bienvenido sea, que done, pero no busco explotarlo”.

De qué vive un creador de contenidos

Natalia se especializó en marketing, está alerta a las nuevas tendencias en redes sociales y así descubrió que podía generar ingresos en dólares como NPC en TikTok, pero — al menos por ahora — no vive de eso.

Ella es host de eventos de la comunidad otaku, trabaja regularmente en la fiesta Tokyo Stream que reúne semanalmente a 1800 personas, y con la productora que la organiza — Jigoku Producciones — realiza campañas, organización y coordinación de eventos masivos.

A su vez es moderadora de su propia comunidad de stream, donde miles de personas la siguen y la consideran una voz de autoridad. En un ambiente que define como difícil para hablar de problemas de mujeres educa a sus seguidores desde un lugar en el que para ellos es más ameno escuchar y entender el machismo en sus consumos culturales o el acoso que sufren las streamers. Su canal de YouTube tiene videos que explican las teoría de Freud, educación y sexual.

Desde su posición de influencer, TitaSama elige tomar esa palabra como “una responsabilidad de educar a una comunidad gamer” en temas difíciles de tocar.