Asesinaron a su hijo y quiere que Coldplay lleve una remera con su nombre: “Era su sueño”

El joven era fanático de Coldplay y había comprado las entradas para ir a ver la banda con toda la familia. Ahora, sus padres y hermanos comenzaron una campaña para que le rindan un homenaje en el último show en la Argentina.”Quiero que todo el mundo sepa quién fue mi hijo”, expresó la mamá.

Norma perdió a su hijo en un asalto y hoy solo quiere cumplirle el sueño que tanto había planeado "antes que le arrebaten la vida". Jason Ezequiel Morel, su hijo de 22 años, era fanático de Coldplay y había comprado las entradas para que toda la familia vaya a ver a la banda británica. Ahora, sus padres y hermanos comenzaron una campaña para que los músicos le rindan un homenaje en el último show en la Argentina. "Quiero que todo el mundo sepa quién fue mi hijo", expresó la mamá en diálogo con El Destape.

Jason había comprado las entradas para que toda la familia vaya a ver a la banda británica en el estadio de River, pero durante un asalto en La Plata dos delincuentes le quisieron robar la moto “que había comprado con sus ahorros” y se llevaron su vida en dos disparos. Era un joven muy querido en La Plata, trabajaba como cajero en el Coto de la ciudad y era el segundo de cinco hermanos (Elías, de 25; Daiana, de 21; más los varones de 12 y 11). “Cualquier persona que lo conocía te puede decir que era humildad pura. Era una excelente persona y sé que su muerte no fue en vano. Quiero que todo el mundo sepa quién fue mi hijo”, expresó Norma.

Cuando el joven murió, su mamá sintió que no iba a poder cumplir ese sueño “porque no le encontraba sentido a nada”. Pero una tarde "él le hizo dar cuenta de que lo tenía que cumplir". Luego del velatorio del joven, Norma se sentó a llorar en su casa y uno de los hermanos de Jason la abrazó y sintió que era en realidad su hijo fallecido que estaba ahí presente. “Me estaba desgarrando por dentro y sentí que Jason me abrazó. En ese momento dije ‘él tiene que estar en el recital’”. Fue en ese instante que Norma sintió que su sueño se tenía que hacer realidad y comenzó la campaña para que la banda británica le rindiera un homenaje en el último show en la Argentina.

En este marco, la mujer compartió su pedido en las redes sociales y obtuvo más de 62 mil reproducciones. Cientos y cientos de personas etiquetaron a Coldplay para que les llegue el pedido de una madre desesperada. "Agradecería que mi mensaje se haga viral", expresaba en el post de Facebook.

El sueño de toda la familia es que la banda le rinda un homenaje a su hijo en el último de sus show en la Argentina. Para eso, Norma ya tiene las remeras que quiere que los integrantes de Coldplay usen durante el show. “Yo quiero que él esté presente en el recital porque él iba a estar", agregó. Para eso pide que la productora de la banda reciba las remeras de su hijo y que puedan unificar las entradas que tienen para el show del 8 de noviembre.

“Él quería ir sí o sí a la última función porque decía que iba a ser el mejor show. Mi pedido es que me puedan unificar todas las entradas de los cuatro hermanos, la prima y los papás para que todos podamos estar en el recital del 8 de noviembre”, detalló. Al parecer, según le especificaron fans de Coldplay, la banda está al tanto del pedido de la familia pero aún no se contactaron con ella.

“Quiero que el grupo tenga las remeras y que mi hijo esa noche esté con nosotros ahí porque era su sueño", completó. La familia quiere homenajearlo y que se levante el nombre Jason "porque su muerte no fue en vano".