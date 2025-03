Alicia, la guardiana de los 50 mil vinilos de la Biblioteca Nacional que custodia joyas de antaño

Alicia López siempre imaginó que su destino laboral estaría plagado de miles de libros. Ella se formó como técnica en Bibliotecología, pero a los 36 años sus expectativas cambiaron por completo: durante una entrevista en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, la eligieron como integrante de la Audioteca. Primero su labor fue catalogar, organizar y digitalizar materiales y más adelante se convirtió en la responsable principal del Departamento de Música y Medios Audiovisuales. En la actualidad es la guardiana de 100 mil discos, 9 mil cassettes y 300 mil partituras. El típico olor a páginas literarias lo cambió por el olor a acetato: colecciones de vinilos, decenas de otros discos de pasta y materiales vinculados con los medios y con el cine se convirtieron en sus tesoros a custodiar. Quizás los genes también hicieron lo suyo en su nuevo universo; su abuelo fue un famoso letrista de tangos y director de cine, que aúna varios elementos con los que ella convive cada día.

“Cuando yo me enteré que iba a entrar a la Audioteca casi me muero, porque cuando hice la tecnicatura superior en Bibliotecología, los materiales especiales – es decir, elementos como los que hay en el Departamente de Música- los ves en una sola clase. Lógicamente, lo que más se ve son libros y entré en pánico”, le confiesa con un sonrisa Alicia a El Destape. Ahora, es la encargada de proteger hasta un vinilo único con palabras de Jorge Luis Borges.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Audioteca nació en 2003, luego bautizada como Sala Gustavo “Cuchi” Leguizamón. En la actualidad, el espacio que lleva el nombre de unos de los músicos argentinos más vanguardistas del folclore local, tiene cuatro puestos de consulta de partituras, un piano para que los usuarios lo toquen, una mesa con cuatro sillas, dos computadoras, dos puestos de consulta para materiales audiovisuales y un puesto de referencia.

Cuenta con 50.000 discos analógicos, unos 129 acetatos, más de 3500 discos de pasta, unos 30.000 discos larga duración de vinilo y unos 10.800 simples, aproximadamente. Entre las grabaciones sonoras magnéticas se hallan unas 520 cintas abiertas de audio, más de 9000 casetes de audio y unos 1287 magazines. En cuanto a las grabaciones sonoras digitales la colección de discos ópticos alcanza la cantidad de más de 20.000 ejemplares de CD's.

Asismimo, hay una colección de imágenes en movimiento: Noticiario Panamericano en 35 mm, como así también filmes de 16 mm, Super 8, 8 mm y 9,5 mm, cintas de video en diversos formatos que van desde Betacam hasta VHS. Entre las digitales, se encuentran unos 300 Dvcam y más de 700 DVD.

La Colección de Música Impresa, en tanto, tiene aproximadamente unas 300.000 partituras (sueltas y encuadernadas), de las cuales, unos 280.000 ejemplares se encuentran catalogados, que pueden ser consultadas a través del catálogo en línea de la Biblioteca Nacional (http://catalogo.bn.gov.ar/). Se incluye también un significativo número de partituras manuscritas y una colección de partituras encuadernadas, obras de referencia de música de gran valor y archivos personales.

El amor por los libros, la música, un bisabuelo director y un ukele rebelde

“Antes de entrar a la Biblioteca trabaje 10 años en el Concejo Deiberante de Lomas de Zamora, también unos meses en una biblioteca popular y antes en un videoclub. Siempre me gustaron los libros, creo que me lo inculcaron mis padres y abuelos, se leía mucho en casa”, le cuenta López a El Destape.

No obstante, a medida que transcurrieron los años dentro del Departamento no solo conoció mucho más de música, si no que además se acercó mucho más a ella. Al punto tal, que quiso aprender un instrumento, pero no hubo caso.

“Escucho de todo, pero me gustan los músicos comprometidos como Víctor Heredia, León Gieco, Mercedes Sosa o El Indio. Ahora bien, no tengo oído: no puedo tocar ningún instrumento. De hecho, intenté con el ukele y fracasé”, cuenta Alicia. Sin embargo, el interés por todo aquello relacionado con lo artístico-cultural la atraviesa desde sus genes. De hecho, su bisabuelo fue Manuel Romero uno de los directores más influyentes del cine argentino, además se destacó como letrista de tango y productor de teatro.

Cómo es escuchar un tesoro de acetato

Entre los múltiples materiales que se encuentran en la Audioteca, los discos de acetato son unos de los elementos que más curiosidad suscitan. No hay tantos ejemplares, como sucede con el resto de los formatos del Departamento de Música, pero allí aparecen algunas joyas.

“El disco de acetato es un disco que es metálico. Nosotros tenemos una colección pequeña: 129 nada más. En comparación a la cantidad de los demás materiales es poca, pero bueno, tenemos varias joyas. Por ejemplo: el registro de 1956 de la inauguración de la escuela de bibliotecarios con la voz del por entonces director de la Biblioteca: Jorge Luis Borges. Y eso está a disposición de cualquier persona que lo busque en el catálogo y una vez que lo encuentra se sube el audio, así lo puede escuchar desde su casa”.

En cuanto a su calidad, la directora del Departamento de Música y Medios Audiovisuales explica que tiene sustanciales diferencias en comparación con los formatos actuales y más aún con la consabida calidad del disco de vinilo. “Tiene sus dificultades porque es un disco que no está en tan buenas condiciones. Aun al digitalizarlo es difícil mejorarlo y no se le puede hacer una edición para que se escuche mucho mejor, sobre todo porque la idea es que quede lo más fiel al sonido original”.

Audioteca abierta para todo el público

Una vez en la sala, cuyo acceso es sumamente gratuito, la dinámica es la siguiente: se busca en el catálogo, si el material está disponible se puede escuchar ahí mismo. En caso contrario, se puede solicitar su digitalización. Lo propio sucede con las partituras, con las que son de dominio público, mientras que las que no, los interesados pueden copiarlas a mano (no fotografíarlas). Asimismo, estos documentos pueden ejecutarse en el piano que se encuentra en la sala, El horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 18 hs y sábados y domingos de 12 a 19hs.