Un entrenador y otro hombre fueron detenidos este jueves en la provincia de Salta tras ser denunciados por contactar y manipular a una adolescente de 15 años vía redes sociales para pedirle fotos y videos sexuales. Uno de ellos era profesor de un gimnasio al que la joven acudía asiduamente.

La denuncia fue realizada por la madre de la chica, quien encontró los chats de su hija con ambos sujetos. En las conversaciones que se dieron vía Instagram, había mensajes y contenido sexual.

Los delitos que se le imputan a los hombres detenidos por pedirle videos sexuales a una adolescente

Mediante un operativo detallado, efectivos de la Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de Salta realizaron el allanamiento de los domicilios de los dos acusados de grooming. Allí fue donde los detuvieron y se le incautó material digital y dispositivos móviles.

Además, los policías sacaron capturas de los mensajes que le enviaban a la joven y se llevaron algunos otros elementos que pueden servir para continuar con la investigación y detectar si no tenían otras víctimas en la mira.

La causa ya se encuentra a cargo de la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, quien próximamente les notificará la imputación del delito por grooming.

¿Qué es el grooming y dónde se puede denunciar?

Se entiende por grooming la acción de un adulto que acosa sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante redes sociales o cualquier otro canal digital como puede ser correos electrónicos, mensajes de texto o por WhatsApp.

Las denuncias por grooming se pueden realizar ante cualquier comisaría, fiscalía o a la línea 137. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación indican: "Si sospechas de un caso de grooming, no elimines el chat, ni las imágenes o cualquier elemento que sirva como prueba. La División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y la Adolescencia de la Policía Federal Argentina trabaja constantemente en atender y prevenir este delito que atenta contra la integridad y los derechos de niñas y niños."