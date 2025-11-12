Llega la Noche de las Heladerías: una encuesta reveló cuáles son los 10 gustos de helado más pedidos por los argentinos

La Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) reveló que los argentinos consumen anualmente al menos 7,3 kilos de helado por persona, con picos de hasta 10 kilos durante la temporada alta. ¿Cuáles son los gustos que más eligen?

Uno por uno, cuál es el ranking de los sabores más pedidos en Argentina

Tras un nuevo relevamiento entre maestros heladeros, la AFADHYA logró elaborar el ranking de los sabores de helado más elegidos en Argentina durante el 2025. Estos fueron :

Dulce de leche granizado Chocolate con almendras Frutilla a la crema Pistacho Sambayón Banana split Dulce de leche Súper dulce de leche Limón Americana

El estudio reveló cómo los argentinos se adaptan a nuevas tendencias y modas gastronómicas, ya que el pistacho subió algunos niveles respecto a años anteriores. Incluso superó a grandes clásicos como el banana split y el sambayón. Así, el sabor que ha ganado popularidad se posicionó entre los primeros y más elegidos este año.

Llega la Noche de las Heladerías: cuál es el nuevo gusto que se lanza este 2025

Este jueves 13 de noviembre se realizará la novena edición de la Noche de las Heladerías en todo el país. Desde las 19, más de 500 locales abrirán sus puertas con la promoción de 2x1 en cuartos.

El listado completo de las heladerías adheridas a la celebración podrá consultarse en el sitio oficial del evento, donde también se actualizarán las novedades sobre promociones y actividades especiales.

La Noche de las Heladerías forma parte de la Semana del Helado Artesanal y busca celebrar el helado con la presentación de nuevos sabores y obras solidarias. Este año se realizarán donaciones a instituciones como la Fundación Natalí Flexer, Casa Garrahan, Comedor Los Piletones y Casa del Teatro, reforzando el costado social que caracteriza al evento.

Además, como sucede cada año, AFADHYA presentará un sabor exclusivo. Esta vez la estrella será Fruta D’Oro: un helado al agua de mango y banana, con lajas de chocolate blanco y ralladura de lima.

Este año AFADHYA lanzará el nuevo sabor Fruta D’Oro

Se trata de una propuesta frutal y fresca e innovadora que fue elegida durante la última Coppa D’Oro del Helado Artesanal, donde los mejores maestros heladeros del país compitieron por crear la receta más original.