Tiene 25 años y se recibió en una universidad pública: la historia del argentino que ganó US$ 20.000 en el Mundial de Just Dance

Franco Vitali, un joven de 25 años licenciado en Biotecnología por la Universidad Nacional de Hurlingham, se consagró campeón mundial en la categoría Phygital Dancing del videojuego Just Dance durante el torneo Games of the Future 2026, que se realizó en Kazajistán.

En esta competencia, que reunió a 16 competidores, Vitali superó en la final a la francesa Lina por 2-1, adjudicándose el premio máximo de US$20.000 dentro de un total de US$75.000 en premios. Para él, este torneo representa el mayor logro de su vida.

De la Nintendo Wii al escenario internacional

Su pasión por Just Dance comenzó cuando era un niño de nueve años, jugando con un control Wii en la casa de un primo. Desde entonces, Vitali dedicó incontables horas a perfeccionar sus habilidades, entendiendo el juego como un pasatiempo que combina diversión, ejercicio y superación personal, al igual que otros disfrutan del fútbol.

El camino hacia el campeonato no fue fácil. En la edición 2025 del mismo torneo, realizado en Emiratos Árabes Unidos, Vitali logró clasificarse, pero perdió frente a un amigo argentino que terminó tercero. Esa experiencia lo motivó a entrenar intensamente para la edición 2026.

Durante seis meses se preparó con la consola oficial, primero con práctica general y luego focalizándose en las canciones que competiría. Contó que “entrenaba tres o cuatro horas por día. Lo que hacía era jugar cada mapa dos o tres veces sin reiniciarlo porque en el torneo no se puede reiniciar. Traté de ponerme en esa situación de competencia: qué pasa si termino mal, cómo mejoro esto, cómo hago esto de forma más consistente”.

También es becario doctoral del CONICET en el INTA.

Además, explicó en diálogo con TN: “Siempre priorizando el baile, pero también intenté hacer el mismo puntaje moviendo el cuerpo como si fuera una situación real. Logré llegar a 10 de las 13 canciones con el puntaje máximo. Las otras tres también las dejé en un puntaje buenísimo”.

En el evento pudo compartir espacio con campeones mundiales y figuras del juego que admiraba desde hace años, incluso compitiendo contra ellos. “No solo hubo gente que sabía del juego, sino campeones mundiales. Estuve con ídolos para mí de toda la vida. Haber ganado fue un montón”, señaló.

"Estoy re satisfecho, cumplí mi sueño", afirmó.

Su faceta como científico y docente

Actualmente, Vitali cursa un doctorado en Ciencias Biológicas en el Instituto de Genética del INTA y también es docente en una de las primeras materias de la carrera. Aún no tuvo la oportunidad de encontrarse con sus alumnos tras la victoria, pero anticipa que será un momento “muy gracioso e inédito porque alguno habrá visto las noticias”.

El valor del premio y la realidad del CONICET

El premio económico también le generó una reflexión sobre su doble faceta: “Aunque sea eso, es el equivalente a un año de beca doctoral de CONICET”, destacó, evidenciando la situación de los investigadores en Argentina.

Entrenó tres o cuatro horas diarias durante seis meses.

Por último, Vitali agradeció a su familia, amigos, compañeros de Just Dance y la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina, así como a sus competidores, con quienes mantiene una relación de apoyo mutuo. “Estoy re satisfecho, cumplí mi sueño”, afirmó, y aunque aún no sabe qué seguirá, aseguró que si tiene la oportunidad de representar de nuevo al país, estará listo para intentarlo.