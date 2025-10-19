Robaron el Museo del Louvre en París y se llevaron un "botín incalculable"

Primero fue todo confusión y, finalmente, el gobierno de Emmanuel Macron lo confirmó: un grupo de personas aún no identificadas robó el Louvre, el museo más emblemático y mundialmente conocido de Francia. Según informaron las autoridades y rellenaron con detalles medios locales, varias personas llegaron después de las 9 de la mañana al lugar y muy rápidamente lograron irrumpir en el edificio, usar el montacargas y acceder a la Galería de Apolo, la zona del primer piso donde se encuentran un sinfín de joyas. Según se filtró a la prensa, se trató de "un botín incalculable".

Fuentes cercanas a la investigación dijeron al diario Le Parisien que los ladrones -algunos hablan de dos hombres, otros de más personas- arrasaron las primeras dos salas de esa galería, la de Napoleón y la de los Soberanos Franceses, y se cree que se llevaron al menos nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina: un collar, un broche y una tiara, entre ellas. Aunque aún no fue confirmado oficialmente, la versión más fuerte es que el famoso Regente, el diamante más grande de la colección, con un peso de más de 140 quilates, no fue robado.

Se cree que los ladrones usaron pequeñas motosierras para romper los cristales y acceder a las joyas, y luego se escaparon de inmediato. Según fuentes policiales, una de las joyas de esta galería fue encontrada en el exterior del edificio tras el robo. Se cree que se trata de la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la mujer de Napoleón III, que habría resultado dañada.

Por ahora, la mayor parte de los detalles de este histórico robo no se conocen.

La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, se limitó a confirmar el robo esta mañana y ordenó el cierre provisional del lugar. "Esta mañana se produjo un robo en la apertura del Museo del Louvre. No hay constancia de heridos. Me encuentro en el lugar, junto al museo y los equipos policiales. Las investigaciones están en curso", anunció la funcionaria en su cuenta de X, sin dar más detalles.

El museo, en la misma plataforma, sólo informó que permanecerá cerrado este domingo por "motivos excepcionales".

Más tardes, en diálogo con la cadena francesa TF1, Dati lamentó que los ladrones hayan conseguido escapar con un botín "de un valor incalculable" y confirmó el hallazgo de una de las joyas en las inmediaciones del edificio del museo, según la agencia de noticias Europa Press.

"El crimen organizado ahora tiene en la mira las obras de arte, y los museos se han convertido en objetivos", sostuvo la ministra, por lo que pronosticó que "habrá que adaptar los museos a estas nuevas formas de delincuencia, porque quienes han hecho esto son profesionales". El presidente francés, Emmanuel Macron, por su parte, se encuentra en contacto con Dati y con el ministro del Interior, Laurent Nuñez, para ir recibiendo actualizaciones de la investigación.

Rápido, la extrema derecha aprovechó el robo para llevar agua a su molino. El líder de la ultraderechista Agrupación Nacional, Jordan Bardella, describió el robo como un ultraje contra el espíritu nacional. "El Louvre es un símbolo mundial de nuestra cultura. Este robo, que permitió a los ladrones robar las joyas de la Corona francesa, es una humillación insoportable para nuestro país. ¿Hasta dónde llegará la desintegración del Estado?", sostuvo.