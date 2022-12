La familia de Lautaro denuncia amenazas y piden que el caso pase a fuero federal

La familia y el abogado de Lautaro pidieron que la policía bonaerense sea apartada y criticaron el accionar de la fiscal a cargo.

La familia y el abogado de Lautaro Morello, joven de 18 años que hace una semana desapareció junto a un amigo en el partido bonaerense de Florencio Varela y el jueves pasado fue encontrado semicalcinado -con signos de haber muerto por asfixia mecánica- en la localidad de Guernica, denunciaron "amenazas" y solicitó que una fuerza nacional investigue el caso, pasando el expediente a "fuero federal".

En diálogo con Agencia Télam, el abogado de la familia, Carlos Dieguez, expresó: "Me hicieron una videollamada en la que me iban como grabando cuando salí anoche del domicilio de Lautaro y me siguió un auto negro y una moto. Hoy a la mañana el mismo auto y la misma moto de alta cilindrada, sin patente, se pararon en el domicilio de mi hija". Según las imágenes, podría ser un Honda o un Toyota Corolla.

En la misma línea, sostuvo que presentará una denuncia correspondiente: "No es por mí, es por la familia, están pasando vehículos raros y a una de la tía que trabaja en la fuerza como oficial y no tiene nada que ver con nada la están amedrentando, amenazando". Además, solicitó que la Policía de la provicia de Buenos Aires sea apartada de la investigación: "Por eso estamos pidiendo que se haga cargo una fuerza nacional ya sea Policía Federal Argentina, Gendarmería o Prefectura Naval".

Por su parte, voceros judiciales confirmaron que los dos sospechosos se negaron a declarar ante la fiscal de la causa, Mariana Dongiovanni, y continuarán detenidos como presuntos coautores de un "homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento". El primero de ellos sería Cristian Centurión, hijo de un comisario y el segundo, su primo Maximiliano Centurión.

Dieguez manifestó que Lautaro "estuvo desgraciadamente en un lugar que no debía estar" y aseguró que mientras se incendiaba el vehículo, circulaban patrulleros de la Policía Bonaerense, por lo cual están pidiendo la ubicación de dichos móviles bajo sospecha.

"La fiscal no estuvo donde apareció el auto, no estuvo donde se hicieron los allanamientos ni donde encontraron el cuerpo, nos atendió mal y nunca nos llamó ayer, ni el lunes ni el fin de semana. La fiscal se quejó de todo, altanera, lo que nos contestó la fiscal no nos servía de nada", lanzó Miriam, abuela de Lautaro, criticando el trabajo de Dongiovanni. Además, insistió que la causa pase al fuero federal.

El caso que conmociona a Florencio Varela

El cuerpo de Lautaro fue hallado el jueves por la noche a la vera de una autopista en construcción en Guernica. El joven de 18 años se encontraba desaparecido desde hace una semana, tras ser visto por última vez en Bosques el 9 de diciembre. Lucas Escalante, de 26 años, sigue siendo buscado por las autoridades.

La autopsia del joven de 18 años reveló que murió por "asfixia mecánica". Más temprano, fuentes policiales habían informado que el cadáver tenía un piercing y ropas similares a las que llevaba puesta Lautaro Morello el día de su desaparición. Según informó Télam, el cuerpo estaba recostado boca abajo, "semicalcinado y en avanzado estado de descomposición".

El hallazgo se produjo alrededor de las 21.30 del jueves, cuando el hijo de un vecino que había salido a cazar con unos perros galgos vio el cuerpo a la vera de la autopista en construcción "Buen Ayre", en esa localidad del partido de Presidente Perón. En el mismo sitio apareció una zapatilla Vans color negra, similar a la que usaba Morello.