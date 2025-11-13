Quién hizo qué en el caso Fernando Báez Sosa: los roles de los rugbiers en el crimen, uno por uno

La sentencia que condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi y Matías Benicelli por el asesinato de Fernando Báez Sosa estableció que hubo entre los rugbiers un plan criminal y que se aprovecharon de la indefensión de la víctima. No obstante, el tribunal l Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores y la Cámara de Casación después, determinaron que unos agredieron directamente a Fernando y otros, no. Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli fueron condenados a 15 años de prisión por este motivo.

En la cronología incluida en el expediente, se destaca que Fernando fue atacado primero con una piña por la espalda y luego comienza la golpiza colectiva. Todos se pusieron de acuerdo para dar muerte a Fernando, aunque no todos participaron directamente en el asesinato, de acuerdo a la sentencia. Así, las cámaras de seguridad probaron que Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi y Matías Benicelli agredieron directamente a Fernando y no así los otros tres.

En la sentencia, el tribunal sostiene que el rol de esos cinco fue el de agredir directamente y, al mismo tiempo, impedir cualquier tipo de auxilio. En contraposición, los jueces entendieron que Lucas Pertossi, Viollaz y Cinalli estuvieron en el lugar de los hechos, permitieron que Fernando muriera pero tuvieron un aporte secundario.

Máximo Thomsen

Thomsen fue quien causó un conflicto con la víctima dentro de Le Brique y luego, premeditadamente, le hizo una seña amenazante con su mano en su cuello cuando los patovicas se disponían a sacarlo del boliche", de acuerdo a la investigación.

Tanto las pericias como los testigos ubicaron a Thomsen como uno de los que pegó patadas a Fernando cuando estaba en el piso. Luciano Bonamaison, uno de los amigos de Fernando Báez Sosa, declaró que vio cuando “Máximo Thomsen le pegó una patada, con odio, brutalidad y con intención de matar” a Fernando. Fue el primero en romper el silencio en el juicio, pidiendo disculpas y que después dio una entrevista desde la cárcel.

Es además el que dijo, mientras levantaba de cuello a Fernando, "quedate tranquilo que me lo voy a llevar de trofeo", cuando otros lo arengaban a que le pegara, de acuerdo al testimonio de una testigo.

Ciro Pertossi

Fue otro de los que golpearon directamente a Fernando y las cámaras de seguridad del supermercado que estaba cerca al boliche lo muestran “chuparse los dedos” y esconder sus manos en la espalda cuando los interceptan efectivos de Infantería.

Las pericias a sus celulares demostraron que fue también quien buscó en Google los términos “Villa Gesell Pelea" alrededor de siete veces entre las 6:21 y las 10:16, es decir, a menos de una hora y media después del ataque mortal.

Enzo Comelli

Es el que los testigos identifican como quien le pega una piña a Fernando que lo hace caer de rodillas, mientras los otros empezaban al instante a pegarles patadas en la cabeza y en la mandíbula. Al mismo tiempo, golpeaba a los amigos de Fernando para evitar que se acercaran a socorrerlo.

De acuerdo a las pericias a los celulares, es quien dice "Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie", la frase que inaugura el pacto de silencio que mantuvieron durante mucho tiempo los rugbiers.

Luciano Pertossi

Uno de los testigos indicó que era quien “revoleaba patadas y piñas” y los estudios genéticos comprobaron que en una de sus manos había ADN de Fernando. Es también el que se abraza cerca del restaurant con Matías Benicelli. "Se los ve en modo de aparente festejo o alegría", había dicho la fiscal en la etapa de instrucción.

Matías Benicelli

Uno de los amigos de Fernando declaró que fue quien le gritó a Fernando: "A ver si volvés a pegar negro de mierda". Distintos testigos lo ubican como uno de los agresores. Como quedó expuesto más arriba, es quien se abraza con Luciano Pertossi.

Lucas Pertossi

Las cámaras lo muestran pateando a Fernando y también testigos aseguran que golpeó a sus amigos. Es además el que graba toda la agresión.

Según un audio peritado enviado a un grupo de chat, vuelve al lugar del hecho y avisa a los restantes integrantes del grupo que estaba ahí cerca del "pibe" contandoles que ahí están todos a los gritos, que está la policía y que llamaron a la ambulancia, como así también que "caducó", en referencia a su fallecimiento.

Ayrton Viollaz

Al menos cinco testigos lo identificaron como uno de los agresores de Fernando y de sus amigos, no así las cámaras de seguridad.

Blas Cinalli

Escribió en el grupo de chat: "Nos peleamos. Ganamos contra unos chetos, los rompimos. Nos vamos a premiar", antes de que todos fueran al Mc Donald's. Se encontró su ADN debajo de la uña de Fernando.