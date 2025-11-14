Netflix estrenó el documental 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, un crimen que conmocionó a toda la Argentina, que ocurrió en Villa Gesell y que tuvo como protagonistas a jóvenes que apenas habían terminado la escuela. A la salida del boliche Le Brique, Fernando, de 18 años, comenzó a recibir golpes y patadas de un grupo de rugbiers que parecían ensañados con él. Amigos del chico como Tomás D'Alessandro intentaron frenar la golpiza, pero fue imposible: en menos de un minuto lo mataron.

La plataforma de streaming se propone reconstruir los hechos sucedidos aquel 18 de enero de 2020 con testimonios y entrevistas a los involucrados y uno de ellos es el propio Tomás.

Quién es Tomás D'Alessandro, el gran amigo de Fernando Báez Sosa

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa se llevó a cabo en febrero de 2023 en el Tribunal N°1 de Dolores y Tomás estuvo presente en 11 de los 13 días del debate oral, como siempre fiel y apoyando a su amigo. A Fernando lo conoció en el Colegio Marianista de Caballito al que ambos asistieron y, desde entonces, fueron muy cercanos.

De hecho, los dos organizaron sus vacaciones en Villa Gesell en enero de 2020 junto a otros amigos. La noche de la tragedia, Tomás también fue brutalmente golpeado por los rugbiers en su intento por defender a Fernando y pedir que frenaran el ataque. Por eso, su testimonio ante los jueces fue crucial.

"Me empezaron a pegar cuando me metí. Me agarré de las piernas o del pantalón de uno de los agresores. Después me solté y me pegaron una patada y, cuando me reincorporé, quedé cara a cara con un sujeto de contextura robusta al que, a partir de los videos, identifico como Lucas Pertossi", dijo en una de las jornadas.

Tomás logró salir y fue ahí donde escuchó a Blas Cinalli decirle a Fernando: "A ver si así dejás de pegar, negro de mierda". Toda la secuencia contaba por el joven quedó registrada en una cámara de seguridad que sirvió de evidencia en el juicio.

Antes del veredicto del Tribunal, Tomás le dedicó unas palabras a su amigo en su cuenta de Instagram: "No te hacés una idea de lo que podés generar simplemente con involucrarte. Nunca dejes que te gane el miedo. Animate a involucrarte y animate a hacer, porque la vida se trata de eso".

Y finalizó: "Quiero agradecerles a todos por sus mensajes y hacer un pedido que ya es más que conocido, pero que nunca está de más recordar: Justicia por Fer".

El crimen de Fernando Báez Sosa concluyó con las sentencias a prisión perpetua para Máximo Thomsen, Luciano y Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli. Además, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años de prisión por ser considerados partícipes secundarios.

El documental de Netflix sobre el crimen de Fernando tendrá tres capítulos y se estrenará el próximo 13 de noviembre.